شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تستهدف إطلاق Gemini 2.0 فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن الإصدار الأول من Gemini في ديسمبر 2023، ويقال إن الشركة تخطط لإطلاق Gemini 2.0 بعد عام، ووفقًا لموقع The Verge، تريد جوجل الإعلان عن Gemini 2.0 و"إطلاقه على نطاق واسع" في ديسمبر.

ويضيف تقرير/نشرة اليوم أن "النموذج لا يُظهر مكاسب الأداء التي كان فريق Demis Hassabis بقيادة يأملها"، لكن يبدو أن "هذا الاتجاه يحدث عبر الشركات التي تطور نماذج كبيرة رائدة"، وبخلاف ذلك، لا توجد تفاصيل أخرى حول الوظائف التي يمكن توقعها.

في ديسمبر الماضي، قدمت جوجل تفاصيل Gemini 1.0 وجعلت 1.0 Pro متاحًا من خلال Bard (قبل إعادة التسمية)، بينما جاء Nano إلى Pixel 8 Pro، وفي فبراير من هذا العام، أصبح 1.0 Ultra متاحًا في Gemini Advanced.

سيتبع هذا النموذج الجديد Gemini 1.5 في فبراير بنافذة السياق الموسعة، مع حصول مشتركي جيمانى على حق الوصول إليها في مايو.

ومن خلال "الإصدار الواسع النطاق"، قد تخطط Google لتكرار هذا التوفر المزدوج لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين. وفي الوقت نفسه، ما زلنا ننتظر إطلاق Project Astra وإضافة قدرات الكاميرا / الرؤية إلى Gemini Live، من غير الواضح كيف ستوازن Google بين كلا الإعلانين.

ويُشاع أيضًا أن OpenAI ستصدر طرازها الرائد التالي في ديسمبر، على الرغم من أن الشركة نفت تقرير The Verge، ومع ذلك، من المفترض أن تشهد Orion إطلاقًا أكثر محدودية مع الشركاء أولاً، وإذا سارت الأمور على ما يرام في ديسمبر، فسيكون لدى Google دورة إصدار سنوية لأكبر طرازاتها تأتي تقريبًا بين مؤتمرات المطورين I / O في مايو.