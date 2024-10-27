شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أيفون.. إصدار iOS 18.1 يقدم ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من اجتماعات العمل إلى ذكريات العائلة، هناك أسباب لا حصر لها لتسجيل مكالمة هاتفية، ولكن حتى الآن، كان مستخدمو iPhone مضطرين إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية أو حلول معقدة، لكن سيتغير هذا في 28 أكتوبر مع إصدار iOS 18.1، الذي يقدم تسجيل المكالمات ونسخها المدعوم من Apple Intelligence.

لا تسجل ميزة تطبيق الهاتف الجديدة من Apple المحادثات فحسب، بل تنشئ تلقائيًا نصوصًا قابلة للبحث وملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك مع الحفاظ على التزام Apple بالخصوصية والشفافية.

وعند بدء التسجيل، يسمع جميع المشاركين تلقائيًا إعلانًا، مما يضمن معرفة الجميع بأنه يتم تسجيل المكالمة، كما يظل مؤشر مرئي أيضًا على الشاشة طوال المكالمة طالما استمر التسجيل.



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ولمزيد من حماية خصوصية المستخدم، يتم تخزين جميع التسجيلات محليًا في تطبيق Notes مع تشفير من البداية إلى النهاية، وتحدث عملية النسخ الجديدة المدعمة من Apple Intelligence بالكامل على جهازك، مما يعني أن المحادثات لا تترك جهاز iPhone الخاص بك أبدًا. إليك كيفية إجراء تسجيل مكالمتك الهاتفية الأولى في iOS 18.1.

تسجيل مكالمة هاتفية

- ابدأ مكالمة هاتفية أو رد عليها.

- انقر على زر التسجيل (أيقونة الموجة) في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة المكالمة.

- سيقوم صوت آلي بإخطار جميع المشاركين ببدء التسجيل.

- سيتم حفظ التسجيل تلقائيًا في تطبيق Notes عند انتهاء المكالمة أو عند إيقاف التسجيل.

العثور على تسجيلات المكالمات الهاتفية وإدارتها

- بمجرد الحفظ، تظهر التسجيلات في تطبيق Notes كملفات صوتية مع نصوص مرفقة.

- انقر على أي تسجيل للوصول إلى مجموعة من الخيارات: يمكنك تشغيل الصوت أو قراءة النص الكامل أو عرض ملخص المحادثة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو مشاركة وحذف التسجيلات حسب الحاجة.

الاعتبارات القانونية

على الرغم من أن نظام التشغيل iOS 18.1 يجعل تسجيل المكالمات أسهل من أي وقت مضى، فمن المهم أن تفهم التزاماتك القانونية، وعلى الرغم من أن الإعلان الآلي من Apple يساعد في ضمان الشفافية، يجب أن تتعرف على قوانين التسجيل المحلية، بغض النظر عن ذلك، فمن الأفضل دائمًا الحصول على موافقة شفهية صريحة قبل بدء أي محادثة مسجلة.

ستتوفر ميزات تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها على طرازات iPhone المتوافقة عند إصدار iOS 18.1 يوم الاثنين 28 أكتوبر.

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