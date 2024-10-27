شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيلم Terminator.. هل سيشهد العالم انتشار الروبوتات القاتلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مر 40 عامًا بالضبط منذ أن ظهر فيلم Terminator على الشاشة الكبيرة، مما أثار صدمة رواد السينما بتصويره المرعب لمستقبل ما بعد نهاية العالم، وفي فيلم الخيال العلمي الملحمي لجيمس كاميرون، يُقتل مليارات الأشخاص عندما تتسبب الآلات الواعية بذاتها في اندلاع حرب نووية عالمية في بداية القرن الحادي والعشرين، ويلعب أرنولد شوارزنيجر دور القاتل الآلي الذي يحمل نفس الاسم والذي تم إرساله عبر الزمن من عام 2029 إلى عام 1984 للقضاء على تهديد المقاومة البشرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المعروف أن فيلم Terminator، عن روبوت يشبه الإنسان البالغ تمامًا، "لن يتوقف مطلقًا حتى تموت"، كما يقول أحد الشخصيات، في حين يبدو هذا وكأنه خيال علمي خالص، فإن الشخصيات الأكاديمية والصناعية، بما في ذلك إيلون ماسك، تخشى أن يتم القضاء على البشرية بالفعل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ولكن متى سيحدث هذا بالضبط؟ وهل سيعكس زوال البشرية نهاية العالم التي صورها الفيلم الهوليوودي؟

في الفيلم الكلاسيكي، يكون هدف Terminator بسيطًا، قتل سارة كونور، المقيمة في لوس أنجلوس والتي ستلد جون، الذي سيقود تمردًا ضد الآلات.

تم تجهيز Terminator بأسلحة وهيكل خارجي معدني لا يمكن اختراقه، بالإضافة إلى رؤية متقدمة وأطراف خارقة يمكنها سحقنا أو خنقنا بسهولة.

قالت ناتالي كرامب، الشريكة في شركة البيانات JMAN Group، إن ما يعادل Terminator في العالم الحقيقي ممكن، لكن لحسن الحظ من غير المرجح أن يحدث خلال حياتنا.

وأضافت، "كل شيء ممكن في المستقبل، لكننا بعيدون كل البعد عن وصول الروبوتات إلى المستوى الذي تتمتع فيه الآلات الشبيهة بـ Terminator بالقدرة على الإطاحة بالبشرية"، وفقًا للخبيرة، فإن الروبوتات ذات الطراز البشري مثل Terminator ليست المسار الأكثر ترجيحًا لتقدم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.

بدلاً من ذلك، فإن التهديد الأكثر إلحاحًا في الصناعة هو الآلات المستخدمة بالفعل بشكل شائع، مثل الطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة.

قالت كرامب: "هناك العديد من العقبات التي تحول دون جعل روبوت مثل هذا يعمل بشكل فعال، ليس أقلها كيفية تشغيله وتنسيق الحركات"، مضيفة "المشكلة الرئيسية هي أنه ليس في الواقع الشكل الأكثر كفاءة للروبوت ليكون مفيدًا."

"إذا كنا نتكهن بنوع أجهزة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن "تخرج عن السيطرة" وتؤذينا، فمن المرجح أن تكون أشياء وبنية أساسية يومية، سيارة ذاتية القيادة تتعطل أو شبكة كهرباء تنقطع".

وقال مارك لي، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة برمنجهام، إن نهاية العالم على غرار فيلم Terminator ستحدث عندما "تصبح أي حكومة مجنونة بما يكفي لتسليم السيطرة على الدفاع الوطني إلى الذكاء الاصطناعي"، مضيفا ، "لحسن الحظ، لا أعتقد أن هناك دولة مجنونة بما يكفي للنظر في هذا الأمر".

واتفق البروفيسور لي على أن هناك أنواعًا مختلفة من الذكاء الاصطناعي تشكل مصدر قلق أكثر إلحاحًا، بما في ذلك الخوارزميات القوية التي تقف وراءها.

وقال: "إن الخطر المباشر من الذكاء الاصطناعي بالنسبة لمعظم الناس هو التأثير على المجتمع مع انتقالنا إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتخذ القرارات بشأن أشياء عادية مثل طلبات الوظائف أو الرهن العقاري".

وأضاف "ومع ذلك، هناك أيضًا جهد كبير في التطبيقات العسكرية مثل أنظمة الصواريخ الموجهة بالذكاء الاصطناعي أو الطائرات بدون طيار."

وأوضح، "نحن بحاجة إلى توخي الحذر هنا ولكن القلق هو أنه حتى لو وافق العالم الغربي على إطار أخلاقي، فقد لا يوافق عليه الآخرون في العالم".

قال الدكتور توم واتس، الباحث في السياسة الخارجية الأمريكية والأمن الدولي في جامعة رويال هولواي في لندن، إنه "من المهم للغاية" أن يستمر المشغلون البشريون في ممارسة السيطرة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف "يحتاج المجتمع الدولي بأكمله، من القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة إلى الدول الأصغر، إلى إيجاد الإرادة السياسية للتعاون، وإدارة التحديات الأخلاقية والقانونية التي تفرضها التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي خلال هذا الوقت من الاضطرابات الجيوسياسية".

