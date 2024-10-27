شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما ستعلن عنه أبل في مؤتمرها المقبل.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة Apple أنها تخطط لأسبوع مثير من إعلانات Mac بدءًا من يوم الإثنين، حيث نتوقع تحديثات لأجهزة MacBook Pro وiMac وMac mini - جنبًا إلى جنب مع إطلاق أول ميزات Apple Intelligence.

MacBook Pro الجديد

من المتوقع أن تعلن Apple عن تحديثات جديدة لطرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة الأسبوع المقبل.

من المتوقع أن يبدأ الطراز الأساسي M4 MacBook Pro، والذي ألقينا نظرة رائعة عليه بالفعل بفضل تسريبات سلسلة التوريد، بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لأول مرة.

كما يُقال إن الجهاز سيحتوي على ثلاثة منافذ Thunderbolt 4، وهي ترقية من المنافذ الثلاثة الموجودة في طراز M3 الأساسي الحالي، كما يُشاع أنه سيبدأ بوحدة معالجة مركزية مكونة من 10 أنوية ووحدة معالجة رسومية مكونة من 10 أنوية، أعلى من تكوين M3 الأساسي لوحدة معالجة مركزية مكونة من 8 أنوية.

علاوة على ذلك، ستعلن Apple عن إصدارات جديدة من طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة الأعلى جودة والتي تعمل بشريحة M4 Pro وM4 Max، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة على هذه الأجهزة بخلاف الرقائق الجديدة الموجودة بالداخل.

iMac جديد

بعد ذلك، سيحصل جهاز iMac مقاس 24 بوصة أيضًا على زيادة في المواصفات الأسبوع المقبل، يعمل الجهاز حاليًا بشريحة M3 ومن المتوقع ترقيته إلى شريحة M4 مع تحسين الأداء.

قد يتميز جهاز iMac الجديد مقاس 24 بوصة أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) مطورة بسعة 16 جيجابايت ونواة وحدة معالجة مركزية إضافية، تمامًا مثل طراز MacBook Pro M4 الأساسي.

Mac mini الجديد

ربما يكون الأمر الأكثر بروزًا هو أن جهاز Mac mini سيحصل على تحديث كبير هذا الشهر. بالإضافة إلى ترقيته إلى شرائح M4 وM4 Pro، سيحصل Mac mini على أكبر إعادة تصميم له منذ سنوات.

التغيير الأكبر هو تقليل الحجم بشكل كبير، ويُقال إن جهاز Mac mini الجديد "أصغر بكثير من سابقه" ويتميز بعامل شكل مشابه لجهاز Apple TV، وفقًا للتقرير، فإن البصمة الإجمالية لجهاز Mac mini M4 أصغر من جهاز Mac mini الحالي، على الرغم من أنه قد يكون أطول قليلاً.

إكسسوارات جديدة

من المتوقع أيضًا أن تكشف Apple أخيرًا عن إصدارات جديدة من Magic Keyboard وMagic Trackpad وMagic Mouse الأسبوع المقبل، ولن تكون هذه تحديثات كبيرة.

بدلاً من ذلك، ينصب التركيز على تحويل الملحقات من Lightning إلى USB-C للشحن.

إصدار iOS 18.1

بالإضافة إلى الإعلانات الجديدة عن الأجهزة، أكدت Apple أيضًا أنها ستصدر iOS 18.1 مع أول ميزات Apple Intelligence ، ويتضمن هذا التحديث أشياء مثل أدوات الكتابة، والتنظيف في تطبيق الصور، وملخصات الإشعارات، والمزيد.

بالإضافة إلى iOS 18.1، ستصدر Apple أيضًا macOS Sequoia 15.1 وiPadOS 18.1 وtvOS 18.1 وwatchOS 11.1 وvisionOS 2.1.