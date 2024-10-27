شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استعادة الرسائل المحذوفة على واتساب.. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة شهرة، وأحيانًا يُحذف المستخدمون الرسائل المهمة عن غير قصد، إذا حدث ذلك لك، فلا داعي للقلق، فهناك عدة طرق لاستعادة الرسائل المحذوفة سواء عبر النسخ الاحتياطي أو تطبيقات خاصة بالاسترجاع، ولاستعادة سجل دردشاتك، تأكد أولاً من وجود نسخة احتياطية في حساب Google، للتحقق من وجود نسخة احتياطية في حساب Google:

- افتح تطبيق Google Drive، وسجل الدخول إلى حسابك على Google.

- انقر على القائمة > النسخ الاحتياطية.

- إذا كنت تحفظ نسخ واتساب الاحتياطية على حسابك في Google، فستظهر في هذه القائمة.

- بمجرد التأكد من وجود نسخة احتياطية على حساب Google، يمكنك بدء عملية الاستعادة.

إذا لم تكن لديك نسخة احتياطية على حساب Google، فسيظل بإمكانك استعادة الدردشات على جهاز جديد من خلال نقل الدردشات من جهازك القديم.

لاستعادة سجل دردشاتك من نسختك الاحتياطية على حساب Google:

- اختر إزالة تثبيت وإعادة تثبيت واتساب.

- انقر على استعادة عندما يُطلب منك ذلك.

- انقر على تخطي لإعادة التثبيت دون استعادة النسخة الاحتياطية.

ملاحظة: إذا تم إجراء نسخة احتياطية أخرى، فسيتم استبدال النسخة الاحتياطية السابقة بالدردشات التي تلقيتها منذ وقت التخطي فقط.

لمزيد من الأمان، قد تتم مطالبتك بإجراء التحقق من هويتك لاستعادة دردشاتك، يمكنك إجراء ذلك من خلال استلام كود عبر رسالة نصية أو مكالمة إذا لم تقم بتمكين خاصية التحقق بخطوتين أو النسخ الاحتياطي المشفر تمامًا بين الطرفين.