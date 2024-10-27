شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة ضبط جهاز Apple TV.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

عندما تواجه أى مشكلة فى Apple TV لابد أن تتجه أولاً إلى تحديث الجهاز لحل أى مشكلة تواجهك، وفى حالة استمرار المشكلة لابد من الانتقال لإعادة الضبط مباشرة، وفيما يلى تعرف على خطوات إعادة ضبط جهازك:

الخطوة 1: للحصول على تحديث فقط، قم بزيارة الإعدادات، وانتقل إلى النظام، وحدد تحديثات البرامج ، في هذا القسم ستجد خيار تحديث البرنامج ، يمكنك أيضًا اختيار التحديث تلقائيًا إذا كنت تريد أن يتولى Apple TV هذه العملية بنفسه أعد تشغيل طرازك الآن وحاول مرة أخرى.

الخطوة 2: لإعادة التشغيل بشكل أساسي، يمكنك الضغط باستمرار على أزرار القائمة + الصفحة الرئيسية بجهاز التحكم عن بعد Siri، سيؤدي هذا إلى وميض مؤشر الضوء، ثم سيتم إعادة تشغيل Apple TV.

الخطوة 3: إذا لم يحل هذا مشكلتك، يمكنك محاولة إعادة ضبط جهاز Apple TV، ولكن هذا سيعيده إلى إعدادات المصنع ويمحو جميع البيانات التي أضفتها، بما في ذلك معلومات حسابك وأي تغييرات في التكوين أجريتها، لذا يجب عليك القيام بذلك فقط إذا كانت هناك مشكلة خطيرة لا تستجيب للطرق الأخرى، وعندما تكون جاهزًا، انتقل إلى النظام > إعادة التعيين > إعادة التعيين والتحديث.