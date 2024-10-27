شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتحب تلعب سودوكو.. أبل تضم اللعبة في تطبيق Apple News+ والان مع تفاصيل الخبر

يعمل Apple News+ مرة أخرى على توسيع مجموعة الألغاز الخاصة بها، حيث إنه مع إصدار iOS 18.2 beta 1، تقدم Apple News+ الآن ألعاب سودوكو يومية عبر مستويات صعوبة سهلة ومتوسطة وصعبة، ويمكنك أيضًا تتبع أداءك في السودوكو مباشرةً في تطبيق Apple News.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تم رصد الألغاز الجديدة لأول مرة بواسطة كريس كارلي على Threads، ومع إضافة السودوكو، تقدم Apple News+ الآن ألغازًا يومية للمشتركين:

سودوكو (بدءًا من iOS 18.2)

Quartlies (بدءًا من iOS 17.5)

Crossword (بدءًا من iOS 17)

Crossword mini (بدءًا من iOS 17)

يمكنك العثور على الألعاب في تطبيق News بالانتقال إلى علامة التبويب "المتابعة" والضغط فوق خيار "الألغاز".

كما أنها متاحة فقط لمشتركي Apple News+ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، وألغاز Apple News+ محدودة التوفر بشكل أكبر ومتوفرة فقط في الولايات المتحدة وكندا.

يخضع iOS 18.2 حاليًا لاختبار تجريبي للمطورين ومتاح فقط للهواتف التي تدعم Apple Intelligence (iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وجميع إصدارات iPhone 16).

كما أنه من المرجح أن يتم إصدار التحديث لمختبري الإصدار التجريبي الأوسع في وقت ما في نوفمبر ويتم إصداره للجميع في ديسمبر.