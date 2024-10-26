شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح للمستخدمين حذف App Store يعمل بنظام iOS 18.2 لسكان هذه المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

نفذت شركة أبل أخيرًا التغييرات المعلنة لنظام iOS كجزء من الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، يتيح التحديث التجريبي الأخير لنظام التشغيل iOS 18.2 للمستخدمين في المنطقة حذف App Store، وهو الحل الشامل من Apple لتنزيل التطبيقات والألعاب وكل شيء آخر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا حذف Safari والتطبيقات الأصلية الأخرى التي لا يمكن إلغاء تثبيتها مسبقًا.

يتيح الإصدار التجريبي من iOS 18.2 – المتاح حاليًا للمطورين فقط – للمستخدمين استبدال تطبيق Apple الافتراضي للكاميرا وتصفح الويب وتنزيل التطبيقات أو الألعاب مع نظرائهم من جهات خارجية. وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي iPhone حذف App Store والكاميرا وSafari والرسائل والصور وتثبيت التطبيقات من مطورين مختلفين للتعامل مع الوظائف الخاصة بكل منهم.

ويقدم الإصدار التجريبي iOS 18.2 أيضًا قائمة جديدة، مما يسهل على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي تحديد التطبيقات الافتراضية لكل وظيفة. يحتوي على خيارات لتعيين تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي وتطبيق الرسائل وتطبيق المكالمات ومتصفح الويب ومدير كلمات المرور وحتى لوحة المفاتيح.

وهذا مطلب حاليًا في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية، أتاحت الإصدارات التجريبية السابقة لنظام iOS 18 للمستخدمين حذف التطبيقات الأصلية، مثل الحاسبة والموسيقى والتقويم والملاحظات.

التغيير الأهم هو متجر التطبيقات App Store، وهو التطبيق البارز لشركة Apple والذي تقوم من خلاله بتوزيع التطبيقات وكسب عمولة على كل عملية شراء. إن القدرة على الاعتماد على تطبيق مختلف من شأنه أن يحرم شركة Apple من التحكم الذي تتمتع به في تطبيقات iOS وعمليات الشراء التي تتم فيها.

يمكن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي تنزيل سوق تطبيقات بديل وبدء تنزيل التطبيقات منه، ومع ذلك أنشأت شركة Apple آلية مختلفة للمطورين الذين يسلكون هذا الطريق، حيث تطلب منهم دفع رسوم، تسمى رسوم التكنولوجيا الأساسية، مقابل كل تثبيت سنوي أول لتطبيقهم يتجاوز المليون في العام.



