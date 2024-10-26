شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل تفوز بحكم هيئة المحلفين فى قضية براءة اختراع ساعة Masimo الذكية والان مع تفاصيل الخبر

أقنعت شركة آبل هيئة محلفين فيدرالية بأن الإصدارات المبكرة من الساعات الذكية لشركة تكنولوجيا المراقبة الصحية Masimo تنتهك اثنتين من براءات اختراع التصميم الخاصة بها كجزء من نزاع أوسع نطاقًا حول الملكية الفكرية بين الشركتين، واتفقت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير مع شركة آبل على أن التكرارات السابقة لساعات وشواحن W1 وFreedom من Masimo انتهكت عمدا حقوق براءات الاختراع الخاصة بشركة آبل في تصميمات الساعات الذكية.

لكن هيئة المحلفين منحت شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 3.5 تريليون دولار، تعويضات قدرها 250 دولارًا فقط، وهو الحد الأدنى القانوني للانتهاكات في الولايات المتحدة.

وقال محامو شركة أبل للمحكمة إن "الغرض النهائي" من الدعوى القضائية التي رفعتها ليس المال، بل الفوز بأمر قضائي ضد مبيعات ساعات ماسيمو الذكية بعد صدور حكم بالانتهاك. وعلى هذه الجبهة، قررت هيئة المحلفين أيضًا أن ساعات ماسيمو الحالية لم تنتهك براءات اختراع أبل التي تغطي الاختراعات التي اتهم عملاق التكنولوجيا ماسيمو بنسخها.

وقالت شركة ماسيمو في بيان إنها تقدر حكم هيئة المحلفين "لصالح ماسيمو وضد Apple في جميع القضايا تقريبًا"، وأن القرار لا ينطبق إلا على "الوحدة والشاحن المتوقفين".

وقال ماسيمو: "سعت شركة أبل في المقام الأول إلى إصدار أمر قضائي ضد منتجات ماسيمو الحالية، ويعد حكم هيئة المحلفين انتصارًا لشركة ماسيمو في هذه القضية".

وقالت شركة أبل في بيان إنها "سعيدة بأن قرار هيئة المحلفين اليوم سيحمي الابتكارات التي نقدمها نيابة عن عملائنا".

واتهمت شركة ماسيمو ومقرها إرفاين بولاية كاليفورنيا شركة أبل بتوظيف موظفيها وسرقة تكنولوجيا قياس التأكسج بعد مناقشة التعاون المحتمل.

أقنعت شركة ماسيمو لجنة التجارة الدولية الأمريكية العام الماضي بحظر واردات ساعات Apple الذكية Series 9 وUltra 2 بعد أن وجدت اللجنة أن تقنيتها الخاصة بقراءة مستويات الأكسجين في الدم تنتهك براءات اختراع شركة Masimo|.

واستأنفت شركة آبل القرار واستأنفت بيع الساعات بعد إزالة التقنية. رفعت شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية ضد شركة ماسيمو بتهمة انتهاك براءات الاختراع في عام 2022، زاعمة أن ماسيمو قامت بنسخ ميزات Apple Watch لاستخدامها في ساعاتها الذكية. كما اتهمت شركة أبل شركة ماسيمو باستخدام الدعاوى القضائية في مركز التجارة الدولية وفي كاليفورنيا "لإفساح المجال أمام ساعة ماسيمو الخاصة".

وقال ماسيمو إن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أبل بشأن براءات الاختراع كانت "انتقامية" و"محاولة لتجنب المحكمة التي يتقاضى فيها الطرفان نزاعهما".