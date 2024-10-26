شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Pro Max سيأتى مع جزيرة ديناميكية أصغر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن iPhone 17 Pro Max لا يزال بعيدًا عن إطلاقه، إلا أن هذا لم يمنع الشائعات من إنتاج معلومات حول الترقيات المحتملة، وترددت الشائعات الأخيرة مزاعم سابقة مفادها أنه قد تعدل حجم جزيرة ديناميكية Dynamic Island في إصدار iPhone الأكبر حجمًا في العام المقبل.

يكشف تقرير حديث أن المحلل التقني جيف بو، المعروف بسجله الحافل بالشائعات حول أبل، يشير إلى أن iPhone 17 Pro Max القادم سيحتوي على Dynamic Island أصغر.

قد تكون على دراية بالفعل بالجزيرة الديناميكية Dynamic Island، فهو مصطلح جذاب من Apple لكيفية تكيف الشاشة حول الفتحة في الحجم والشكل، فإنها تضيف معلومات إضافية إلى الشاشة الرئيسية، مثل عرض فن الألبوم أثناء الاستماع إلى نغماتك المفضلة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا التعديل يبدو حصريًا لإصدار Pro Max، مع عدم توقع أي تغييرات للأجهزة الأخرى في تشكيلة iPhone 17.

تخطط أبل لاستخدام شيء يسمى metalens، والذي قد يسمح لها بتقليل المساحة اللازمة للكاميرا الأمامية وتقنية Face ID على الشاشة.

وفقًا للتقرير، تستخدم كاميرات iPhone النموذجية عدسة منحنية لإعادة توجيه الضوء إلى مستشعر الصورة.

على النقيض من ذلك، فإن المعدن أكثر تسطحًا وأنحف، ويحمل نقوشًا صغيرة تسمح بالتركيز الدقيق للضوء.

ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف كيف تخطط أبل لدمج هذه التقنية مع Face ID أو كيف ستؤدي إلى جزيرة ديناميكية أصغر.

طرحت أبل أولاً Dynamic Island مع إصداراى iPhone 14 Pro، واستبدلت الشق التقليدي بهذه الفتحة على شكل حبة دواء.

ومنذ ذلك الحين، ظلت ثابتة في الحجم عبر طرازي iPhone 15 و16، لكنها بذلك ستكون أكثر نحافة لجهاز iPhone 17 Pro Max القادم.

هناك بالفعل الكثير من التسريبات المحيطة بسلسلة iPhone 17 القادمة، حيث إنه قد تشهد جميع الإصدارات الأربعة بعض ترقيات الكاميرا الرائعة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حديث عن أن أبل قد تدمج تقنية شاشة LTPO3 الخاصة بـ Watch Series 10 في أجهزة iPhone المستقبلية، ونأمل أن يتم ذلك فى وقت مبكر من العام المقبل.