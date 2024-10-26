شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق استوديو ألعاب Netflix دون إصدار أى لعبة والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت شركة البث العملاقة Netflix استوديو الألعاب AAA الخاص بها دون إصدار أي لعبة، وبدأ استوديو الألعاب من خلال فكرة Netflix في إنتاج ألعابها الأصلية، فهي تقدم ألعاب استوديوهات أخرى على منصتها، لكنها أرادت شيئًا خاصًا بها، وهكذا كانت بداية مشروع استوديو AAA.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الاستوديو استأجر بعض الأسماء الكبيرة في الصناعة، وكانت النقطة هي أن تنتج Netflix منتجًا متميزًا وتوسع Netflix في منطقة عملاق الألعاب، ولكن لسبب غير معروف حاليًا، قاموا بإغلاقه.

كانت هناك تقارير تفيد بأن الغالبية العظمى من مشتركي Netflix البالغ عددهم 221 مليونًا أظهروا اهتمامًا ضئيلًا بالألعاب.

وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة، يُقال إن 1% فقط من المستخدمين جربوا ألعاب Netflix، ويبلغ متوسط عدد المستخدمين اليوميين 1.7 مليون فقط.

مع إغلاق الاستوديو، من غير الواضح عدد هؤلاء الموظفين الذين أصبحوا الآن بدون وظائف، على الرغم من أن Netflix نقلت بعضهم إلى مشاريع أخرى.

كان يمثل مشروع AAA استثمارًا كبيرًا، ومع ذلك، اختارت Netflix إيقاف تطويره على الرغم من التكاليف، وهو قرار لا يتم اتخاذه بسهولة في كثير من الأحيان، حتى عندما تكون الاستثمارات السابقة مرتفعة.

وأوضحت Netflix، أن إغلاق الاستوديو لا يشير إلى التحول بعيدًا عن الألعاب تمامًا، وبدلاً من ذلك، تخطط المنصة لمواصلة تقديم ألعاب أصغر حجمًا وصديقة للهاتف بدلاً من العناوين ذات الميزانية العالية على غرار AAA.

في الوقت الحالي، يبدو أن Netflix أكثر تركيزًا على دمج ألعاب الفيديو في نظامها البيئي من خلال تجارب سهلة الوصول وممتعة بدلاً من تطوير ألعاب كاملة النطاق.