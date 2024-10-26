شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Deep Blue الصينية تخطط لإطلاق سياح الفضاء فى 2027.. اعرف سعر التذكرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Deep Blue، التي يقع مقرها في مقاطعة Jiangsu الشرقية بالصين، أنها تخطط لبدء إرسال العملاء إلى الفضاء دون المداري في عام 2027.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستبلغ تكلفة التذاكر 1.5 مليون يوان صيني للقطعة، أي حوالي 210 آلاف دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية.



صاروخ الفضاء الصيني



وكتبت Deep Blue في بيان لها: "مقابل هذا السعر، سيحصل العملاء على أكثر من مجرد تجربة انعدام الوزن القصيرة"، مضيفة "سيختبرون اتساع الكون وغموضه ويشهدون المناظر الطبيعية الرائعة وراء الأرض، وستكون هذه رحلة فضائية شاملة ومتعددة الحواس لن تُنسى مدى الحياة".



كما يتضمن هذا البيان معلومات عن نظام رحلات الفضاء دون المدارية لشركة Deep Blue، وهو مزيج من الصواريخ والكبسولات القابلة لإعادة الاستخدام يشبه مركبة New Shepard من Blue Origin، والتي أجرت ثماني رحلات دون مدارية مأهولة حتى الآن، وكانت آخرها في 29 أغسطس.



يمكن لمركبة New Shepard استيعاب ستة ركاب، ويختبر هؤلاء الأشخاص بضع دقائق من انعدام الوزن ويتمكنون من رؤية الأرض في ظلام الفضاء أثناء رحلة تستغرق من 10 إلى 12 دقيقة من الإقلاع إلى هبوط الكبسولة، ومن المرجح أن تكون مهام Deep Blue Aerospace دون المدارية مماثلة.



مركبة سياح الفضاء



وتعد Blue Origin واحدة من شركتين أطلقتا عملاء يدفعون مقابل الفضاء دون المداري، والشركة الأخرى هي Virgin Galactic، التي تدير طائرة فضائية تنتشر من طائرة حاملة في الجو وتعود إلى الأرض للهبوط على المدرج، وتفرض Virgin Galactic حاليًا 450.000 دولار لكل مقعد؛ ولم تكشف Blue Origin عن أسعار تذاكرها.



وقالت شركة Deep Blue Aerospace، التي تطور أيضًا صاروخًا مداريًا قابلًا لإعادة الاستخدام يسمى Nebula-1، إنها تخطط لبيع أول تذكرتين لها خلال حدث مباشر، ومع ذلك، سيتعين على المشترين التحلي بالصبر؛ حيث ستقضي الشركة، التي تأسست في عام 2017، عدة سنوات أخرى في تطوير واختبار نظام رحلاتها الفضائية دون المدارية.



وقال ممثلو شركة Deep Blue في بيان: "ستخضع مجموعة المركبة الفضائية والصاروخ أيضًا لعشرات الاختبارات في عام 2026 لضمان سلامة وموثوقية السفر المأهول دون المداري، والبدء رسميًا في تسويق السفر دون المداري في عام 2027".