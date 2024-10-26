شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Overwatch 2 تعود رسميًا للمواجهة 6 ضد 6 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة Blizzard لإعادة مباريات 6 ضد 6 في الاختبار للعبة Overwatch 2 عندما تطلق موسمها القادم في ديسمبر، كانت الشركة قد حولت السلسلة سابقًا إلى تنسيق 5 ضد 5، وتحاول Blizzard الآن إجراء هذه الاختبارات لمعرفة كيف يمكنها "جعل اللعبة الأساسية أقوى" من خلال إصدار جديد متوازن من وضع 6 ضد 6 الكلاسيكي الذي يسمح لكل فريق بالحصول على شخصيات دبابة متعددة مرة أخرى.

ويقول آرون كيلر مخرج اللعبة، إن شركة Blizzard تدرك أن تنسيق 5v5 جذب مجموعة جديدة من اللاعبين، ويأمل المطورون في تكرار هذا النجاح بإضافة 6v6 (الذي لن يحل محل التنسيقات الحالية) ، للحصول على وصف تفصيلي لما يتغير يمكنك قراءة رأي المخرج الكامل .

في يوليو ، أشار كيلر إلى أن بعض المشكلات التي واجهتها لعبة 6 ضد 6 كانت تتعلق بموازنة الأبطال، وأداء اللعبة، وكيفية التأكد من أن اللاعبين ما زالوا قادرين على الدخول إلى اللعبة بسرعة إذا كانت اللعبة تقسم السكان بين وضعي اللعب 5 ضد 5 و6 ضد 6 ، ويتضمن أحد تغييرات موازنة الأبطال تقليل قدرة الدبابات على البقاء وجعلها أقل قوة.



سيتضمن الموسم الرابع عشر من لعبة Overwatch 2 فرصتين مختلفتين لتجربة 6 ضد 6؛ ستستخدم الأولى تنسيق "الصف المفتوح" الجديد حيث يجب أن يكون لدى كل فريق مكون من ستة لاعبين على الأقل لاعب واحد من كل دور (الدبابة، الضرر، الدعم) ولا يزيد عن ثلاثة لاعبين من أي دور.

وستتمكن أيضًا من تبديل الأدوار أثناء التنقل، سيحدث اختبار 6 ضد 6 الثاني في منتصف الموسم وسيسمح لك بالحصول على لاعبين من كل دور لكل فريق.

سيكون هناك أيضًا اختبار 5 ضد 5 في الموسم 13 حيث سيكون هناك حد أقصى للاعبين اثنين في كل دور، وستكون الدبابات أضعف من ذي قبل.

قال زميلي ريتشارد لولر، وهو لاعب متحمس، إن التغيير في لعبة Overwatch 2 الذي أزال لاعب دبابة واحد من كل فريق جعل اللعبة أبسط ، لكنه أيضًا "جعل الأمر يبدو وكأن نتيجة اللعبة تعتمد بشكل كبير على هذا الدور الواحد".