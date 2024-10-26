شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محدش هيخدعك..تطبيق Google Photos هيقولك تفاصيل الصورة المعدلة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى، أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع عروض برامجها خلال العام الماضي، ولكن نظرًا لأنه أصبح من السهل التعامل مع الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد كانت هناك موجة ثانية من إطلاق السياسات المصاحبة لإعلام الأشخاص بشكل أفضل عند تطبيق هذه التكنولوجيا على المحتوى ، وجوجل هي الأحدث في متابعة هذا الاتجاه.

و بعد ظهور أدوات مثل Magic Editor لأول مرة ودمج الذكاء الاصطناعي في محرر الفيديو الشهر الماضي، ستبدأ خدمة Google Photos في تصنيف المحتوى المرئي الذي تم تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت جوجل تقوم بالفعل بوضع علامات على الصور المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع البيانات الوصفية المقابلة لها، ولكن الآن سيصاحب الصور المعدلة بيان بلغة بسيطة، في المثال الذي شاركته الشركة في منشور مدونتها، يوجد قسم أسفل شاشة تفاصيل الصورة بعنوان "معلومات الذكاء الاصطناعي، ويسرد هذا بعد ذلك اعتماد أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتكييف الصورة.

وسيشير أيضًا إلى توقيت تعديل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أو عندما تكون الصورة مركبة من عدة صور دون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما هو الحال مع ميزة Best Take ، وستظهر اللغة الجديدة في صور Google بدءًا من الأسبوع المقبل.