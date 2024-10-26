شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحدى آبل.. مليون دولار لأى شخص يخترق سحابة الذكاء الاصطناعى الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Apple ، عن تحدى لكل شخص ينجح في اختراق سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي يشار إليها باسم Private Cloud Compute (PCC)، في دلالة على أن ابل نجحت في الوصول إلى أقصى معدلات الحماية والأمان لمستخدميها من خلال Apple Intelligence، وأعلنت الشركة عن مكافأة ضخمة تصل إلى مليون دولار لأي شخص ينجح في هذا التحدى.

وستتولى هذه الخوادم مهام Apple Intelligence عندما لا تكون قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز جيدة بما يكفي.

وفقًا لمنشور مدونة Apple Security الأخير، أنشأت Apple بيئة بحثية افتراضية وفتحت الأبواب للجمهور للسماح للجميع بإلقاء نظرة على الكود وتقييم أمانه، و كان PCC متاحًا في البداية لمجموعة من الباحثين والمراقبين الأمنيين فقط.

ويقال إن العديد من مهام Apple Intelligence تتم على الجهاز، ولكن بالنسبة للمتطلبات الأكثر تعقيدًا، يتدخل PCC، و تقدم Apple تشفيرًا من البداية إلى النهاية ولا تجعل البيانات متاحة للمستخدم إلا لضمان بقاء طلباتك الخاصة خاصة.

ومع ذلك، مع البيانات الحساسة مثل تلك التي قد يتعامل معها الذكاء الاصطناعي، سواء على أجهزة Mac أو iPhone، يحق للمستخدمين الشعور بالقلق بشأن احتمال خروج البيانات من أجهزتهم وانتهاء الأمر في الأيدي الخطأ.

ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب جزئيًا وراء سعي شركة Apple الآن إلى التواصل مع أي شخص مهتم بهذا العرض المربح ، وتوفر الشركة إمكانية الوصول إلى الكود المصدر لبعض أهم أجزاء PCC، مما سيتيح للباحثين التنقيب عن عيوبها.

إن المكافأة التي تبلغ مليون دولار ليست عالمية ، إنها أعلى مكافأة للشخص أو الفريق الذي يتمكن من تشغيل التعليمات البرمجية الخبيثة على خوادم PCC ، وتبلغ المكافأة الأعلى التالية 250 ألف دولار وتغطي الثغرات التي قد تسمح للمتسللين باستخراج بيانات المستخدم من سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Apple، و هناك أيضًا مكافآت أصغر، تبدأ من 150 ألف دولار، والتي سيتم دفعها لأي شخص يصل إلى بيانات المستخدم من "موقع شبكة مميز".



وقد ساعد برنامج مكافأة الأخطاء الخاص بشركة Apple في السابق في اكتشاف الثغرات الأمنية قبل الأوان مع مكافأة الباحثين المشاركين ، وقبل عامين دفعت Apple مبلغ 100000 دولار لطالب لاختراق جهاز Mac بنجاح ، دعونا نأمل أنه إذا تم العثور على أي أخطاء في سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Apple، فسيتم اكتشافها قبل أن تصبح Apple Intelligence متاحة على نطاق واسع.