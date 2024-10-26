شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق محفظة عملات مشفرة تابعة للحكومة الأمريكية.. خسائر بقيمة 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة متخصصة في تتبع العملات المشفرة، تنبيهًا بشأن سرقة كبيرة في الولايات المتحدة، ووفقًا لبيانات التتبع الخاصة بها، فقد تم اختراق محفظة تشفير تابعة للحكومة الأمريكية تحتوي على أصول تم الاستيلاء عليها من اختراق شركة عملات مشفرة، من قبل مخترق مجهول.

تفاصيل واقعة السرقة من محفظة تشفير امريكية

وكشفت البيانات أن ما يقرب من 20 مليون دولار، قد سُرقت من هذه المحفظة، حيث يتم نقل الأصول المتورطة في هذا الاختراق المزعوم إلى محفظة تشفير تم تنشيطها قبل أقل من أسبوع.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن عنوان المحفظة يبدأ بـ "0x348"، حيث نفذ المخترق أربع معاملات للوصول إلى الأموال المسروقة، والتي تضمنت أكبر معاملة رموز aUSDC بقيمة 13.7 مليون دولار،

وفي ثلاث معاملات أخرى، تمكن المخترق من الاستيلاء على 5.5 مليون دولار من USDC، و1.25 مليون دولار من Tether، و446000 دولار من رموز Ethereum.

قالت منصة التحليلات على السلسلة التي نشرت تفاصيل هذا الحادث على X: "نعتقد أن المهاجم بدأ بالفعل في غسل العائدات من خلال عناوين مشبوهة مرتبطة بخدمة غسل الأموال.

وتبين أن الأموال تتحرك عبر منصات متعددة، ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية بيانًا عامًا بشأن الموقف حتى الآن، وما زال من غير المعروف ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء قانوني ضد هذه الحادثة أم لا.