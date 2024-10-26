شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق بنجاح 23 قمرًا صناعيًا لتوسيع تغطية الإنترنت العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت "سبيس إكس" بنجاح 23 قمرًا صناعيًا إضافيًا من سلسلة ستارلينك من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، وتعد هذه المهمة هي جزء من جهود سبيس إكس المستمرة لتوسيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العالمية، فقدتم التخطيط لها في البداية ولكن قد تم تأجيلها بسبب مخاوف الطقس، حتى حان الموعد المناسب للإطلاق.

مهمة سبيس أكس الأخيرة لتوسيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على مستوى العالم

وأثبت صاروخ فالكون 9، الذي حمل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، موثوقيته مرة أخرى،بعد إقلاعه، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ بأمان إلى الأرض، وهبطت على سفينة سبيس إكس بدون طيار، المتمركزة في المحيط الأطلسي، فقد عاد المعزز بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق.

كان هذا بمثابة الرحلة الثامنة عشرة والهبوط الناجح لهذا المعزز المحدد من طراز فالكون 9، مما يؤكد نجاح سبيس إكس المستمر في إعادة استخدام صواريخها، وهو إنجاز مهم في خفض التكاليف لمهام الفضاء المستقبلية.

انجازات Starlink تملك أكثر من 6400 قمر صناعي في المدار

استمرت الرحلة بعد الانفصال الناجح للمرحلة الأولى من الصاروخ، فمن المتوقع أن يتم النشر بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع، مما يزيد من العدد المتزايد من الأقمار الصناعية الموجودة بالفعل في كوكبة Starlink العملاقة.

ويقدر عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، المعروف بتتبع نشاط الأقمار الصناعية، أن SpaceX لديها الآن أكثر من 6400 قمر صناعي Starlink في المدار، وهو رقم يستمر في النمو مع كل إطلاق جديد.

عام مليء بإنجازات SpaceX

يمثل هذا الإطلاق مهمة Falcon 9 التاسعة والتسعين لشركة SpaceX في عام 2024، مع تخصيص أكثر من ثلثي هذه المهام لـ Starlink، اليت تهدف لبناء شبكة أقمار صناعية واسعة النطاق لتوفير الإنترنت عالي السرعة للمناطق المحرومة على مستوى العالم .

مع تقدم سبيس إكس نحو تحقيق رؤيتها، تواصل إعادة تعريف تكنولوجيا الفضاء وإمكانية الوصول إليها، وبناء مستقبل حيث يمكن أن يصبح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هو القاعدة في جميع أنحاء العالم.