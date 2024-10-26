شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم بساعة أبل تصل كندا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل من قبل أن ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم قادمة إلى ساعة أبل، والآن أصبحت الميزة متاحة في العديد من البلدان حول العالم، واعتبارًا من اليوم، انضمت كندا إلى القائمة، حيث تتوفر إشعارات انقطاع النفس أثناء النوم لمستخدمي ساعة أبل.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، أطلقت أبل إشعارات انقطاع النفس أثناء النوم في أكثر من 150 دولة، وانضمت كندا الآن إلى تلك القائمة.

يجب الموافقة على الميزات المتعلقة بالصحة من الجهات التنظيمية من كل دولة، وبعد أن منحت وزارة الصحة الكندية أبل الإذن بتمكين الميزة الجديدة في البلاد في سبتمبر، أطلقت الشركة الآن الميزة للمستخدمين هناك.

تم تقديم اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم مع watchOS 11 لـ Apple Watch Series 9 والإصدارات الأحدث.

تستخدم الميزة مقياس تسارع ساعة أبل للكشف عن اضطرابات التنفس المحتملة أثناء النوم، وإليك كيف تصفه أبل:

"يعد النوم مجالًا مهمًا للصحة لأنه يؤثر على الصحة البدنية والعقلية العامة للشخص، فيما يعد انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب شائع يتوقف فيه التنفس مؤقتًا أثناء النوم، مما يمنع الجسم من الحصول على ما يكفي من الأكسجين، وتشير التقديرات إلى أن هذه الحالة تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفي معظم الحالات، لا يتم تشخيصها.. وإذا تُرِكَت دون علاج، فقد يكون لها عواقب صحية مهمة بمرور الوقت، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب."

تعد اضطرابات التنفس هي مقياس مبتكر جديد لساعة أبل يستخدم مقياس التسارع للكشف عن الحركات الصغيرة عند المعصم المرتبطة بانقطاعات أنماط التنفس الطبيعية أثناء النوم، وكل 30 يومًا، ستقوم الساعة بتحليل بيانات اضطرابات التنفس وإخطار المستخدمين إذا أظهرت علامات ثابتة على انقطاع التنفس أثناء النوم من المتوسط إلى الشديد حتى يتمكنوا من التحدث إلى طبيبهم حول الخطوات التالية، بما في ذلك التشخيص والعلاج المحتملين.