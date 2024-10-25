شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية الطويل ودعم أندرويد..المتوقع من الهواتف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تم الكشف عن مجموعة شرائح كوالكوم الجديدة هذا الأسبوع، وسنراها قريبًا تعمل على تشغيل مجموعة من الهواتف الذكية المتطورة.

وتعد مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite بأداء متطور، وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في الأجهزة حيث تتطلع المزيد من العلامات التجارية إلى جذب المشترين بالميزات المتقدمة الموجودة في أيديهم.

ولكن ما الذي يمكن أن نتوقع رؤيته أيضًا من المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية الرائدة في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2025؟ فيما يلي بعض الترقيات الرئيسية القادمة للهواتف المتميزة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

أداء على مستوى آيفون؟

تستخدم شركة كوالكوم عملية TSMC 3nm لتصنيع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite الجديدة، وهي نفس شريحة A18 Pro SoC التي استخدمتها شركة أبل في طرازات آيفون 16 برو الجديدة.

هل سيترجم ذلك على مستوى الأداء أيضًا؟ العلامات المبكرة واعدة، خاصة مع النتائج القياسية التي تتباهى بها شركة كوالكوم، ولكن هناك حاجة إلى اختبارات أكثر تفصيلاً لمقارنة التحسينات.

التركيز الشامل على الذكاء الاصطناعي

لقد كانت شريحة سنابدراجون من الجيل الأخير بمثابة بوابة إلى عالم الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، والآن تعمل شركة كوالكوم بكامل طاقتها.

وتعد وحدة NPU السداسية الجديدة بأداء أفضل لـ LLMs وتوفر معالجة البيانات على الجهاز مما يحافظ على أمان المستخدمين.

حتى الكاميرا ستحصل على تعزيز الذكاء الاصطناعي من خلال ميزات مثل محو الكائنات وتحسينات الجلد وضبط الإضاءة تلقائيًا في العناصر المرئية.

لقد رأيناها في الغالب تقدمها Google على Pixels، والآن يمكن لعدد أكبر من العلامات التجارية تقديمها افتراضيًا.

دعم نظام التشغيل الشبيه بالبكسل

حاولت جوجل مطابقة آبل مع وعدهما بدعم نظام التشغيل الطويل لأجهزتهما، حيث تمنح شركة كوالكوم المزيد من العلامات التجارية للانضمام إلى التصنيف، مما يعني أن الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد 15 خارج الصندوق يمكن أن يعمل حتى إصدار أندرويد 23، مما يسمح للأشخاص باستخدام هاتف واحد لفترة طويلة.

وفي الغالب أن هواتف أندرويد تتباطأ بعد 3-4 سنوات، لكن مطالبة كوالكوم الكبيرة تشير إلى أن الأمور على وشك التغيير إلى الأبد.

مزيد من الدعم للعرض

ستكون شاشات الهواتف الرائدة الجديدة مجهزة جيدًا لدعم دقة QHD + ومعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز، حيث توجد طاقة كافية في الخزان لتوصيل الهواتف بشاشة خارجية تدعم جودة 8K مما يجعل هواتف Android بمثابة جهاز كمبيوتر موثوق به.

مزيد من القوة ولكن بطارية طويلة

مع كل هذه القوة تحت الغطاء، هل ستعاني الهواتف من ناحية البطارية؟ بالتأكيد لا، تقول شركة كوالكوم إن مستويات كفاءة الطاقة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في Snapdragon 8 Elite قد تحسنت بنسبة 40 بالمائة مما يعني حملًا أقل على الجهاز، وانخفاض فرص التسخين وعمر بطارية أطول.