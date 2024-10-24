شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقويم جوجل على الويب يحصل على الوضع المظلم والان مع تفاصيل الخبر

حصل تقويم جوجل على مظهر جديد بفضل تصميم Material Design 3، حيث يتضمن هذا التصميم المحدث واجهة أكثر حداثة وسهولة في الوصول، وطباعة تستخدم الخطوط المصممة خصيصًا من جوجل، وأيقونات جديدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن أيضًا التبديل بين الوضع الفاتح أو الوضع المظلم أو خيارات السمة الافتراضية للجهاز.

ووفقا لما ذكره موقع Phone arena"، تتوفر هذه التحديثات عبر تجربة الويب الخاصة بالتقويم بالكامل، بما في ذلك عرض قائمة المهام.

ويمكنك لتشغيل الوضع المظلم في التقويم، إتباع هذه الخطوات:



انتقل إلى أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا > المظهر > حدد فاتح أو داكن أو افتراضي للجهاز.

تحذر جوجل من أن هذا التحديث المرئي قد يؤثر على تجربة ملحقات Chrome المثبتة النشطة عند استخدام تقويم جوجل.

ومع ذلك، إذا واجهت أي مشكلات مع مثل هذه الملحقات، توصي جوجل بالاتصال بالمطورين لإخطارهم.

يتم طرح تصميم تقويم جوجل الجديد تدريجيًا، وسترى المجالات ذات الإصدار السريع ذلك أولاً بدءا من اليوم، وستحصل مجالات الإصدار المجدول على ذلك لاحقًا، مع بدء الطرح في 2 ديسمبر 2024.

كما أن التصميم الجديد متاح لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.