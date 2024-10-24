شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن ديناصور طائر عاش منذ 106 ملايين عام.. يملك أجنحة وريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق بحثي من المعهد الدولى للحفريات، عن كشف جديد لديناصور كان يعيش في العصر الطباشيرى، و كان قادرًا على الركض بسرعة أكبر بفضل أجنحة، كما تبين أن هذا الديناصور كان يعيش منذ مايقرب من 106 مليون عام.

معلومات هامة عن الديناصور الطائر D. rarus

ومن جانبها قالت الدكتورة سارة تشين، من الفريق البحثي، أنه لأول مرة يتم رصد آثار أقدام غير عادية في تكوين جينجو في كوريا الجنوبية، فلم تكن هذه آثار أقدام ديناصورات نموذجية، فقد كانت المسافات بينها مختلفة عن أى شىء رأيناه من قبل، فقد عثرت على آثار أقدام متباعدة تصل إلى 31 سنتيمترًا.

ووصل الباحثة إلى أن هذا الديناصور كان يتمكن من الركض بسرعة 38 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة النعامة الحديثة تقريبًا.

الديناصورات الطائرة و تطور مرحلة الطيران

فى حين أوضح الدكتور ماركوس رودريجيز، خبير الميكانيكا الحيوية الذي ساهم في الكشف، أن ديناصور D. rarus المكتشف، من المرجح أنه كان يستخدم أجنحته كملحقات لتوليد الدفع أثناء الجري بسرعة عالية، كنموذج أولي تطوري لما نراه في الطيور الحديثة غير القادرة على الطيران.

كما لاحظ الباحثون وجود الريش على هذا النوع من الديناصورات، يشير الى مرحلة محاولات الطيران وتطور الطيور، لذا فقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى إحداث ثورة في فهمنا لكيفية تطور الطيران، بدلاً من اتباع مسار تطوري واحد من خلال الديناصورات الشبيهة بالطيور، التي ربما تطورت القدرة على الطيران بشكل مستقل عدة مرات.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن قدرات الطيران ربما كانت أكثر انتشارًا بين الديناصورات مما كان يُعتقد سابقًا.