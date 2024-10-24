شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سعر iPhone 17 Slim/Ultra/Air.. سعر جنونى بمواصفات محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة ابل تسعى لإصدار سلسلة مميزة من هاتف iPhone17، المتوقع طرحه العام القادم، بتصميم مميز ومذهل للغاية ويختلف عن الإصدارات السابقة، رغبة للاحتفاظ بقاعدتها الجماهيرية، خاصة أن هناك بعض التقارير تشير الى عدم تحقيق iPhone16، النجاح المرتقب.

أبل تبدأ عملية إعادة هيكلة كبيرة لاستعادة جماهيريتها

وتسعى ابل، إلى بدء عملية لإعادة هيكلة كبيرة داخل قسم هندسة الأجهزة لديها، فقد تمت ترقية ثلاثة من المديرين التنفيذيين إلى مناصب نائب الرئيس، وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية، بقيادة جون تيرنوس، الذي يرأس المجموعة، كجزء من جهد أوسع للابتكار والتكيف وسط العديد من عمليات المغادرة الأخيرة في الشركة.

وسوف يلعب كل من نواب الرئيس المعينين حديثاً وهم ريتشارد دينه، وديف باكولا، ودوني نوردهوز، دوراً محورياً في توجيه عملية تطوير منتجات أبل في المستقبل، ومن بين المنتجات الأكثر توقعًا هي سلسلة iPhone 17 ، بعدما أطلقوا على هذه المجموعة القادمة اسم "الأكثر طموحًا في تاريخ المنتج"، في تأكيد على التطورات الكبيرة.

مواصفات وسعر iPhone 17 Slim/Air/Ultra

وتشير التكهنات إلى طرح طراز متميز جديد، يُحتمل أن يُطلق عليه اسم iPhone 17 Slim/Air/Ultra ومن المتوقع أيضًا أن تكون تحسينات التصميم وميزات الكاميرا المحسنة وتكنولوجيا المعالجة المحسنة جزءًا من تشكيلة 2025.

ومع ذلك، هل يمكن لجهاز iPhone 17 Slim/Air/Ultra أن يحقق نجاحًا عالميًا، خاصة أنه سيكون سعره أعلى من سعر iPhone 17 Pro Max، إذا كانت التوقعات صحيحة، حيث يقدر السعر المبدئي (المتوقع): 1299 دولارًا‘ ويعد هذا السعر مبالغًا فيه مقارنة بمواصفاته التى سبق الإعلان عنها.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف iPhone 17 Slim سيحتوي على شاشة ProMotion مقاس 6.65 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيله بواسطة معالج A19 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

وعلى الرغم من الإثارة حول تصميمه، إلا أن المواصفات لا تبرز بشكل خاص، حيث سيحتوي الجهاز على كاميرا خلفية واحدة.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون بفتحة متغيرة، في حين تبلغ دقة iPhone 17 Slim التي 1260 × 2740 بكسل ، بما يعني إنها في الواقع أقل من دقة iPhone 15 Pro Max التي تبلغ 1290 × 2796.