شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة ألعاب Roblox تطلق بروتوكولات جديدة لسلامة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تبنت منصة Roblox للألعاب العديد من السياسات الجديدة المصممة لمنح الآباء التحكم في كيفية استخدام أطفالهم لمنصة الألعاب عبر الإنترنت، وذكرت بلومبرج أن الشركة أنشأت نوعًا جديدًا من حسابات الوالدين حتى يتمكن الوصي من الإشراف على أنشطة أطفالهم وأصدقائهم عبر الإنترنت.

ويتطلب Roblox الآن أيضًا الحصول على إذن الوالدين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا للوصول إلى ميزات معينة.

وسيحتاج المستخدمون الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات أو أقل أيضًا إلى إذن للوصول إلى أوضاع اللعبة ذات العنف المعتدل أو الفكاهة الفظة ، وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وكانت المخاوف بشأن سلامة اللاعبين الشباب مشكلة متكررة بالنسبة لـ Roblox، وواجهت المنصة دعوى قضائية تدعي استغلال قاصر في عام 2022 ، وكانت شركة سوني مترددة في استضافة اللعبة على أجهزتها بسبب أسئلة حول ما إذا كانت لعبة Roblox تعرض الأطفال لمحتوى جنسي غير لائق، وأدى نفس التبرير إلى حظرها في تركيا في وقت سابق من هذا العام ، وأصدرت شركة Hindenburg Research مؤخرًا كشفًا عن السلوك المفترس بالإضافة إلى النشاط المالي المضلل في Roblox.

وتوصل تحقيق أجرته Bloomberg Businessweek إلى أنه تم القبض على ما لا يقل عن عشرين شخصًا من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية منذ عام 2018 بتهمة إساءة معاملة أو اختطاف الأطفال الضحايا الذين التقوا بهم في Roblox.