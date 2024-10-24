شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق واتساب يشتمل قريبًا على ميزة ذاكرة الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

يتيح واتساب للمستخدمين التحدث إلى Meta AI chatbot في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن يجلب التحديث الجديد الميزة، ومع ذلك فإن تطبيق المراسلة ليس على استعداد للتوقف عند هذا الحد، ويريد تحويل برنامج الدردشة الآلي إلى مساعد شخصي لك.

ويقوم واتساب باختبار ميزة جديدة تسمى ذاكرة الدردشة حتى يتمكن روبوت الدردشة AI من تذكر استفساراتك ومحادثاتك وتصميم استجاباته بناءً على تفضيلاتك.

ذاكرة الدردشة للذكاء الاصطناعي: فكرة صحيحة؟

تأتي التفاصيل حول ميزة سجل الدردشة لـ Meta AI عبر WaBetaInfo هذا الأسبوع، ولكن لا يمكن للمرشد سوى تقديم معلومات محدودة حول غرضها وحالة استخدامها في الوقت الحالي.

ومن المؤكد أن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكنها استخدام اللمسة الشخصية، خاصة عندما يتم تقديمها لك على منصة شعبية مثل واتساب.

ومع ذلك، فإن المنطقة الرمادية المحيطة بالذكاء الاصطناعي ستجلب بلا شك النقاد إلى الواجهة، مما يجبرهم على التشكيك في النوايا والقناة التي يقرأ عليها نظام الذكاء الاصطناعي هذه الدردشات.

يزعم التقرير أن تطبيق واتساب سيمنح المستخدمين التحكم الكامل في ما يمكن أن يتذكره برنامج Meta AI chatbot، بل ويمنحهم القدرة على حذف أي جزء معين من الدردشة يشعرون أنه قد ينتهك خصوصيتهم.

لقد رأينا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي تواجه المخاطر، وعندما يكون لديك علامات تجارية مثل مايكروسوفت تتصدر عناوين الأخبار لأسباب خاطئة، يتعين على المرء أن يتساءل كيف ستعمل ميتا، مع معرفة تاريخها مع بيانات المستخدم.

في الوقت الحالي، لا يمكننا سوى التكهن بكيفية عمل ميزة ذاكرة الدردشة هذه لمستخدمي واتساب، ولكن من ناحية أخرى سيكون لدى واتساب قريبًا القدرة على إضافة جهات الاتصال مباشرة وكذلك إدارة جهات الاتصال عبر الأجهزة الأخرى المرتبطة بنفس الحساب.