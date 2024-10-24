شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمًا لصالح "إنتل" فى نزاع مع المفوضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا، لصالح شركة إنتل الأمريكية التكنولوجية؛ منهيةً نزاعًا استمر قرابة عقدين بين صانع الرقائق الأمريكي والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التي اتهمتها بمحاولة عرقلة منافس.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي، اليوم، الخميس، أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت غرامة على إنتل؛ بسبب تقديمها خصومات لمصنعي الكمبيوتر، مقابل شراء معظم رقائقهم من إنتل، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية محاولة لحظر الاجهزة الدقيقة المتقدمة من الشركات المنافسة الأوروبية.

وتعارض الجهات التنظيمية عمومًا الخصومات التي تقدمها الشركات المهيمنة، حيث تخشى من أن تكون هذه الممارسات غير تنافسية، في حين تشير الشركات إلى أنه يتعين على المنظمين إثبات أن الخصومات لها آثار مضادة للمنافسة قبل فرض العقوبات.