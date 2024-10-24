شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتفل بنصف القمر الأخير بلعبة تفاعلية عن الدورة القمرية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت جوجل من خلال محرك البحث الخاص بها بالدورة القمرية، من خلال إضافة رسم تفاعلى عن نصف القمر الأخير في شهر أكتوبر، به لعبة بطاقات لاختبار معرفتك بالدورة القمرية.

وذكرت جوجل "انضم إلى لعبة البطاقات السماوية حيث يجب على اللاعبين ربط مراحل الدورة القمرية لكسب النقاط، وإذا كنت ماهرًا بما يكفي للتغلب على القمر، فقد تتم مكافأتك."



جوجل تحتفل بمراحل القمر

هل تعلم أن نصف القمر يُعرف علميًا باسم ربع القمر؟ يشير الناس إلى ربع القمر بشكل عرضي على أنه نصف قمر لأنه يبدو وكأن نصف القمر موجود، ولكن في الواقع، ربع القمر فقط مضاء.



جوجل والقمر

كما أنه بعد ربع القمر الأول، يدخل القمر مرحلة الأحدب المتزايد، ويصبح أكثر سطوعًا حتى اكتمال القمر التالي، وبعد ربع القمر الأخير، يدخل القمر مرحلة الأحدب المتناقص، ويخفت إلى مرحلة القمر الجديد، التي يكون فيها القمر في أظلم مراحله.