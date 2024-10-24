شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تغلق شركة ألعاب الفيديو المعروفة باسم Team Blu والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت طموحات ألعاب نتفليكس تطورًا مفاجئًا هذا الشهر، حيث أغلقت شركة ألعاب الفيديو التابعة لها ومقرها جنوب كاليفورنيا، والمعروفة داخليًا باسم Team Blue، والمتخصصة في تطوير ألعاب AAA.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا في استراتيجية الألعاب الخاصة بالشركة بعد جلب كبار المسؤولين التنفيذيين في البداية من الامتيازات الشهيرة مثل Halo وOverwatch وGod of War، ومع ذلك فقد غادر جميع المديرين التنفيذيين الشركة منذ ذلك الحين.

وبحسب ما ورد كان فريق Team Blue يعمل على لعبة AAA متعددة المنصات لعنوان IP أصلي، لكن نتفليكس اتخذت قرارًا بإغلاق الاستوديو قبل إطلاق المشروع.

منذ دخولها مجال الألعاب في عام 2021، قامت Netflix بتوسيع عروضها بشكل مطرد، ركزت المنصة في البداية على ألعاب الهاتف المحمول غير الرسمية، ثم تطورت المنصة منذ ذلك الحين لتشمل تعديلات حصرية على الأجهزة المحمولة لعناوين شهيرة مثل Grand Theft Auto وHades.

غامرت نتفليكس بالمحتوى الأصلي من خلال الألعاب المطورة داخليًا مثل Cosy Grove: Camp Spirit وOxenfree II: Lost Signals، مما يشير إلى حضورها المتزايد في صناعة الألعاب.

يشير إغلاق استوديو ألعاب AAA التابع لـ نتفليكس إلى احتمال تقليص طموحات الشركة في تطوير الألعاب على نطاق واسع.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل نتفليكس تقديم مكتبة متنامية تضم أكثر من 100 لعبة فيديو من خلال خدمة الاشتراك الخاصة بها.

يشير الإغلاق إلى تحول محتمل في الإستراتيجية، مع احتمال تركيز الشركة بشكل أكبر على الألعاب الأصغر حجمًا أو القائمة على الأجهزة المحمولة بدلاً من تطوير عناوين AAA موسعة.

وفقًا لمجلة Variety، سلطت نتفليكس الضوء على نجاحها في تطوير الألعاب استنادًا إلى عنوان IP الخاص بها، حيث التزمت بإصدار لعبة جديدة كل شهر ضمن تشكيلة Netflix Stories الخاصة بها.

الإصدار الأخير مبني على دراما المراهقين الناجحة Outer Banks، تشمل الألعاب الأخرى عناوين مستوحاة من إميلي في باريس، ونهر فيرجين، والحب أعمى.