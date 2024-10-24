شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نسيت مكان الركنة.. ميزة بخرائط جوجل تساعدك على الوصول لسيارتك باستخدم موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خرائط Google، عن ميزة هامة تتوفر لمستخدمي Android، تمكنهم من العثور على سياراتهم المتوقفة، في حالة نسيانك مكان ركن السيارة، فإذا كان لديك سيارة وهاتف يعمل بنظام Android، فلا ينبغي لك أن تفقد سيارتك مرة أخرى.

كيف يمكن العثور على سيارتك من هاتفك؟

تتوفر في هواتف Android، طريقة سهلة لاستخدام خرائط Google للعثور على سيارتك المتوقفة، حيث تتيح لك خرائط Google حفظ مواقع وقوف السيارات، ونقلها، وإضافة ملاحظات، ومشاركتها مع أشخاص آخرين، والحصول على اتجاهات إلى المكان الذي تركت فيه سيارتك،فلن يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ، ويمكن أن ينقذك من هذا الموقف.

كيفية استخدام ميزة ركن السيارة في خرائط جوجل



ويمكنك استخدام هذه الميزة من خلال:

أولاً، ستحتاج إلى حفظ موقع ركن سيارتك.

1.افتح تطبيق خرائط جوجل ثم انقر على النقطة الزرقاء التي توضح موقعك.

2.ثم اختر خيار حفظ موقع ركن سيارتك.

3 سيؤدي هذا إلى تعيين موقع ركن سيارتك في خرائط جوجل حتى تحذفه.

4 إذا قمت بتعيين المكان الخطأ أو كنت مستعدًا لاستبداله بمكان آخر، فالتغيير سهل.

5.انتقل إلى خرائط Google، وانقر على شريط البحث، وانتقل إلى موقع وقوف السيارات، ثم اختر موقع وقوف السيارات ثم تغيير الموقع.

6.يمكنك أيضًا النقر على أيقونة Clear X لإزالة موقع وقوف سيارتك من الخرائط.

7.إذا أسقطت سيارتك في مبنى متعدد الطوابق، فستحتاج بالتأكيد إلى إضافة بعض الملاحظات.

8.انتقل إلى خرائط Google ثم شريط البحث ثم موقع موقف السيارات ثم مزيد من المعلومات.

9.ومن هناك، ستتمكن من إضافة معلومات مثل مستوى موقف السيارات أو رقم الموقف

ويمكنك أيضًا إضافة صورة حتى يكون لديك نقطة مرجعية محددة.

10.إذا كنت تريد مشاركة مكان ركن سيارتك مع شخص آخر، فانتقل إلى خرائط Google ثم شريط البحث ثم موقع ركن السيارة ثم مزيد من المعلومات، ثم انقر على زر المشاركة وأرسله إلى شخص آخر.

عندما تكون مستعدًا أخيرًا للعثور على سيارتك مرة أخرى، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع ركن السيارة في تطبيق خرائط Google واختيار الاتجاهات، كما يمكنك أيضًا إعداد خرائط Google لتزويدك بإشعارات حول مكان ركن سيارتك.

مزايا أخرى لقيادة سهلة من خلال هاتفك

وهذه ليست الميزة المفيدة الوحيدة التي يجب على السائقين معرفتها في نظام Android، حيث ستتيح لك بعض موديلات السيارات تحميل مفتاح افتراضي إلى هاتفك الذي يعمل بنظام Android، ويمكنك استخدام هذا لقفل وفتح سيارتك، وكذلك فتح صندوق السيارة.

وأوضحت جوجل أن "مفتاح السيارة الرقمي يستخدم تقنية متقدمة أقل عرضة للوصول غير المصرح به من مفاتيح الفوب".

كما يمكنك أيضًا تعليق مفتاح السيارة الرقمي أو حذفه إذا فقدت هاتفك أو سُرق، وتتيح لك هذه الميزة أيضًا مشاركة مفتاح السيارة الرقمي مع أشخاص آخرين عبر الرسائل النصية، ويمكنك إنهاء هذه المشاركة في أي وقت.