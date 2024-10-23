شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone 16 Pro Max يمتلك أفضل كاميرا سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع Indiatoday، عن حصول هاتف iPhone 16 Pro Max، على أفضل كاميرا سيلفي في السوق العالمي، وفقًا لنتائج اختبار DxOMark الجديد، ووجد الاختبار أن iPhone 16 Pro Max يوفر تعرضًا دقيقًا مع نطاق ديناميكي واسع وتباين عالٍ، خاصة على شاشات HDR يتميز التركيز البؤري التلقائي بأنه موثوق، ويوفر عمقًا واسعًا للمجال.

مزايا كاميرا iPhone 16 Pro Max

كما أن كاميرا الصور الشخصية الخاصة بـ iPhone 16 Pro Max قادرة أيضًا على تقديم مستويات عالية من التفاصيل في كل من وضعي الصور والفيديو، وفقًا لنتائج الاختبار، فضلا عن أنه حقق نتائج هامة ليضمن المركز الأول في هذا التصنيف، على الرغم من استخدام أجهزة الكاميرا الأمامية التي تشبه إلى حد كبير طراز العام الماضي، وتحسينات طفيفة فقط على جانب البرنامج.

مواصفات كاميرا iPhone 16 Pro Max

وقد تمت مقارنة الكاميرا الأمامية لـ iPhone 16 Pro Max مع تلك الموجودة فى Google Pixel 9 Pro XL و وiPhone 15 Pro Max، فقد تبين أنه يحصل على كاميرا مزودة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل مقترن بعدسة بفتحة f / 1.9، مما يوفر التقاطًا محسنًا للضوء للحصول على أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كما يتضمن التركيز التلقائى للتركيز الدقيق، مما يضمن التقاط صور سيلفي واضحة عبر مسافات مختلفة، وبالنسبة لتسجيل الفيديو، تدعم الكاميرا الأمامية فيديو بدقة 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى 1080 بكسل بمعدل 25 و30 و60 و120 إطارًا في الثانية، مع اختبار وضع 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية للحصول على الجودة المثالية.