شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن منصة آبل Business Connect والان مع تفاصيل الخبر

سيكون لدى شركة آبل قاعدة بيانات للشركات التي تتواصل مع مستخدمي آيفون لأغراض مختلفة، حيث يمكن للشركات بجميع أحجامها، بما في ذلك تلك التي تعمل افتراضيًا، التسجيل على منصة Apple Business Connect باستخدام معرف آبل الحالي أو عن طريق إنشاء واحد مجانًا.

وتشتمل الميزات الجديدة في Business Connect على البريد ذي العلامة التجارية ومعرف المتصل.

سيسمح ذلك للشركات بالظهور على المنصة باسمها وشعارها وقسمها، وإنشاء بطاقات مكان مخصصة والتفاعل مع العملاء من خلال العروض الترويجية ذات العلامات التجارية، ومع هذا التحديث، ستظهر الأنشطة التجارية على شاشات مليار مستخدم لشركة آبل.



كجزء من Apple Business Connect، يمكن للشركات التي تم التحقق منها إنشاء تواجد ثابت للعلامة التجارية والموقع عبر التطبيقات، كذلك سيكون لديهم أيضًا المزيد من التحكم في كيفية ظهورهم داخل نظام آبل البيئي، والذي يتضمن الإدراج في خرائط آبل، والبريد، والرسائل، وSiri، وWallet.

قال ديفيد دورن، المدير الأول لبرامج وبرمجيات الإنترنت في آبل: "نحن متحمسون لنقدم لجميع الشركات - بما فى ذلك تلك التى ليس لها موقع فعلي - القدرة على إنشاء علامة تجارية تظهر عبر تطبيقات آبل التى يستخدمها أكثر من مليار شخص يوميًا". منتج الخدمات.

ميزات جديدة في بيزنس كونكتالبريد ذو العلامات التجارية

باستخدام هذه الميزة، يمكن للشركات الآن عرض اسم علامتها التجارية وشعارها فى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى العملاء. وهذا يضمن سهولة التعرف على رسائل البريد الإلكترونى فى تطبيق Apple Mail، كذلك يمكن للشركات الاشتراك فى خدمة Branded Mail وستبدأ الشعارات في الظهور في وقت لاحق من هذا العام.

اضغط للدفع على آيفون

عند قبول المدفوعات من خلال Tap to Pay على iPhone، يمكن للشركات الآن اختيار عرض شعارها بدلاً من أيقونة الفئة العامة، حيث يتيح ذلك للعملاء معرفة أنهم يقومون بالدفع إلى شركة موثوقة ومعتمدة.

معرف المتصل التجاري

مع خاصية معرف المتصل للأعمال، سيظهر اسم وشعار وقسم الشركات على شاشة المكالمات الواردة عند اتصالهم بالعملاء.

ابتداءً من العام المقبل، ستساعد هذه الميزة العملاء على التمييز بين الأنشطة التجارية التي تم التحقق منها والمتصلين غير المرغوب فيهم والمكالمات الأخرى غير المرغوب فيها.

هل تتساءل عن كيفية التسجيل؟

يمكن لأصحاب الأعمال الافتراضية وعبر الإنترنت وشركات الخدمات استخدام حساب آبل الحالي الخاص بهم أو إنشاء حساب آبل جديد للتسجيل في Business Connect على موقع الخدمة الذاتية على الويب من هواتفهم المحمولة أو سطح المكتب أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

بمجرد قيام الشركة بالتسجيل، يمكنهم البدء في تخصيص علامتهم التجارية مجانًا. تتمتع الشركات أيضًا بفرصة إدارة تواجد مواقعها على نطاق واسع من خلال وكالات إدارة القوائم مثل DAC Group وSOCi وUberall وRio SEO وYext.