شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات عن توقيع 10500 فنان على رسالة مفتوحة احتجاجًا على تدريب الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

اعترض الكثير من الفنانين عالميا على استخدام الذكاء الاصطناعى لمحتوى أعمالهم الفنية بدون ترخيص أو حفظ لحقوق الملكية الفكرية لاعمالهم، وفيما يلى نعرض فى نقاط أبرز تفاصيل الأزمة كما يلى:

1 .أصدر بعض أكبر الأسماء في هوليوود والأدب والموسيقى تحذيرًا لصناعة الذكاء الاصطناعى.

2 .ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أكثر من 10500 فنان وقعوا على رسالة احتجاج مفتوحة تعترض على "الاستخدام غير المرخص" لمطوري الذكاء الاصطناعي لأعمال الفنانين لتدريب عارضاتهم.

3 .قالت الرسالة إن الاستخدام غير المرخص للأعمال الإبداعية لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل تهديدًا كبيرًا وغير عادل لسبل عيش الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأعمال، ويجب عدم السماح به".

4. تحظى الرسالة بدعم من بعض الأسماء الكبيرة في صناعات السينما والتلفزيون والموسيقى والنشر تشمل بعض التوقيعات الأكثر شهرة الممثلين جوليان مور، وروزاريو داوسون، وكيفن بيكون، وإف. موراي أبراهام، بالإضافة إلى نجمة ساترداي نايت لايف السابقة كيت ماكينون، والمؤلف جيمس باترسون، ومغني راديوهيد توم يورك.

5. كان الاستخدام غير المصرح به لعملهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مصدر قلق كبير بين المبدعين، و نظمت نقابة SAG-AFTRA ونقابة الكتاب الأمريكية مؤخرًا إضرابات على مستوى الصناعة للمطالبة بحماية أفضل لعملهم ومعيشتهم ضد استخدام الذكاء الاصطناعي في مشاريع الاستوديو.

6. وهناك أيضًا العديد من الدعاوى القضائية حاليًا في المحاكم التي تتهم بعض مطوري الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن أو تعويض مناسب.

7. يوم الاثنين، رفعت صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك بوست دعوى قضائية ضد شركة Perplexity AI لانتهاكها حماية حقوق النشر الخاصة بهما.

8 .ورفعت شركات الموسيقى مثل Universal وWarner وSony دعوى قضائية ضد صانعي الموسيقى Suno وUido AI فى يونيو الماضي لانتهاكهم حماية حقوق الطبع والنشر على "نطاق واسع".