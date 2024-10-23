شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساند بيتشاى يكشف عن السر وراء حرص الشركة لتقديم وجبات مجانية للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، عن السبب وراء تقديم "جوجل" الوجبات المجانية لموظيفها، موضحا أن وجبات Google المجانية لم تقتصر على تقديم امتيازات للموظفين فحسب، بل إنها تخدم غرضًا أعمق، حيث يعد خطوة استراتيجية لتشجيع التعاون وإثارة الإبداع.

رئيس جوجل التنفيذي تقديم وجبات مجانية للموظفين يزيد من حجم الابداع والابتكار

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا في برنامج The David Rubenstein Show، أن العديد من أفكار جوجل المبتكرة ظهرت أثناء المحادثات غير الرسمية أثناء تناول وجبات الطعام، و منذ انضمامه إلى الشركة كمدير منتج في عام 2004، شهد كيف تعمل تفاعلات تناول الطعام غير الرسمية هذه على تحسين الإبداع.

وقال: "كنت ألتقي عدة مرات بشخص ما في مقهى، وكانت مناقشتنا تؤدى إلى أفكار جديدة ومثيرة"، مسلطًا الضوء على كيف يمكن لهذه التبادلات العفوية أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى العديد من الابداعات.

وأوضح "بيتشاي" أيضًا على أن مبادرة الوجبات المجانية من جوجل تساعد فى بناء ثقافة العمل التعاونى، حيث تجمع هذه المساحات المشتركة الموظفين من مختلف الأقسام معًا، مما يخلق فرصًا للعصف الذهني وحل المشكلات.

كيف ساهمت الوجبات المجانية في نمو وتفوق شركة جوجل ؟



وأشار إلى أن الفوائد طويلة المدى لمثل هذه التفاعلات تفوق بكثير تكاليف توفير الوجبات، حيث ينظر إليها كاستثمار في الابتكار وليس مجرد فائدة للموظفين، بالإضافة إلى الوجبات المجانية، تشتهر شركة جوجل بسياساتها الصديقة للموظفين، والتي ساعدتها على أن يصبح أحد أكثر أصحاب العمل المرغوبين على مستوى العالم، مع قوة عاملة تضم أكثر من 1,82,000 موظف.

تقدم جوجل مزايا مثل خيارات العمل المرنة عن بعد، والتأمين الصحي، والإجازة مدفوعة الأجر، وبرامج الصحة، مع هذه الامتيازات هي جزء من سبب قبول ما يقرب من 90 % من المرشحين للوظائف للعروض المقدمة من الشركة.

عند مناقشة عملية التوظيف في Google، أشار بيتشاي إلى أن الشركة تسعى إلى الحصول على صفات متنوعة اعتمادًا على المنصب، وعلى وجه الخصوص، بالنسبة للأدوار الهندسية، فإنهم يبحثون عن مطوري البرامج المهرة الذين يمكنهم التكيف بسهولة مع التحديات الجديدة.

ومع ذلك، على الرغم من النطاق الواسع من المزايا التي تقدمها للموظفين، فقد قامت جوجل بتقليص بعض الامتيازات في السنوات الأخيرة، وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لتقليص بعض العروض، بما في ذلك تقليل ساعات عمل بعض المقاهي المكتبية وتعزيز مساحات المطبخ، ومع ذلك، أشار بيتشاي إلى أن مزايا جوجل تظل من بين المزايا الأكثر تنافسية في الصناعة، حيث تستمر في وضع معايير عالية لأماكن العمل .