شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وOpenAI تقدمان 10 ملايين دولار لوسائل الإعلام لاستخدام أدوات الـAI والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت وOpenAI عن تقديمهما لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام ما يصل قيمتة إلى 10 ملايين دولار (2.5 مليون دولار نقدًا بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار من "اعتمادات البرامج والمؤسسات" من كل منها) لتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار.

وتأتى هذه الأخبار فى حين لا تزال الشركتان تواجهان سلسلة من دعاوى حقوق النشر، بما فى ذلك من صحيفة نيويورك تايمز، وذا إنترسيبت، وراو ستورى، وألترنت، ومركز التحقيقات الاستقصائية، وألدن جلوبال كابيتال، صندوق التحوط الذى يقف وراء صحيفة نيويورك ديلى نيوز وشيكاغو تريبيون.

وقد استمرت هذه الدعاوى على الرغم من صفقات الترخيص التي تم التوصل إليها مع العديد من وسائل الإعلام، بما فى ذلك الشركة الأم لـ The Verge ، Vox Media.

وستذهب الجولة الأولى من التمويل إلى Newsday ، وThe Minnesota Star Tribune ، وThe Philadelphia Inquirer ، وChicago Public Media، وThe Seattle Times.

وستحصل هذه المنافذ على منحة لتوظيف زميل لمدة عامين سيعمل على تطوير وتنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي باستخدام رصيد Microsoft Azure وOpenAI ، ويعد البرنامج جزءًا من التعاون بين Microsoft وOpenAI ومعهد Lenfest للصحافة، والذي يهدف إلى الترويج لوسائل الإعلام المحلية.