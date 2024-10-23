شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح حفظ جهات الاتصال من دردشة الويب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة واتساب أنها ستطرح قريبا تغييرا كبيرا من شأنه أن يجعل إدارة جهات الاتصال على الأجهزة المرتبطة عملية أسهل، وفي الوقت الحاضر، يحتاج المستخدمون إلى حفظ جهة اتصال على الموبايل لتظهر على واتساب باسم المحفوظ.

ومع ذلك، من المتوقع الآن أن يتغير هذا قريبا، كما أعلنت واتساب، حيث سيتمكن المستخدمون من إضافة أو إدارة جهات الاتصال على واتساب للويب وويندوز والأجهزة المرتبطة الأخرى.



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حفظ جهات الاتصال على الأجهزة المرتبطة على واتساب

في منشور، سلط واتساب الضوء على أن الطريقة الوحيدة لإضافة جهات اتصال هي حفظها على الجهاز الأساسي أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، مع وظائفها القادمة، سيتمكن المستخدمون من القيام بنفس الشيء من أي جهاز، وسيتم تقديم التغيير في البداية على واتساب ويب وويندوز وفي النهاية على الأجهزة المرتبطة الأخرى.

وتقدم منصة الرسائل الفورية ميزة رئيسية أخرى - القدرة على حفظ جهات الاتصال حصريًا على واتساب. يقال إن هذه الميزة مفيدة عند فصل جهات الاتصال الشخصية والمهنية أو مشاركة الهاتف مع الآخرين، وسيُعرض على المستخدمين خيار حفظ جهة اتصال معينة فقط على WhatsApp أو مزامنتها مع الهاتف الذكي أيضًا.

وتستخدم الميزة المذكورة أعلاه نظام تخزين مشفر جديد يسمى Identity Proof Linked Storage (IPLS)، مستفيدًا من شفافية المفاتيح وتقنيات وحدة أمان الأجهزة (HSM) الخاصة بـ WhatsApp.

ووفقًا لـ WhatsApp، يتم تخزين معلومات جهة الاتصال باستخدام مفتاح تشفير قوي تم إنشاؤه على جهاز العميل، ويتم استرداده فقط عندما يقوم العميل بمصادقة هوية الجهاز الأساسية، وسيتم استعادة جهات الاتصال المحفوظة على WhatsApp في حالة فقد المستخدم لهاتفه أو تغيير الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا إنشاء قوائم جهات اتصال أو تخصيصها إذا كان لديهم حسابات WhatsApp شخصية وعمل منفصلة على نفس الجهاز.

بفضل هذه الميزات، تقول WhatsApp إنها تتجه في الاتجاه الذي قد تسمح فيه للمستخدمين في النهاية بإدارة وحفظ جهات الاتصال حسب أسماء المستخدمين. وتزعم الشركة أن هذا من شأنه تعزيز الخصوصية من خلال إلغاء الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف لإجراء محادثات على WhatsApp.