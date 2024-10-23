شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نيزك قديم يبلغ حجمه أربعة أضعاف إيفرست قد يكون وراء الحياة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أن نيزكًا قديمًا سقط على الأرض منذ مليارات السنين، وربما تسبب فى أول أشكال الحياة، ويعتقد العلماء أن النيزك S2 الذي كان أكبر بمقدار 200 مرة من النيزك الذى تسبب في انقراض الديناصورات قد ضرب جنوب إفريقيا قبل 3.26 مليار عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أفاد باحثون في جامعة هارفارد أنه لا يزال هناك دليل على اصطدام النيزك في منطقة تسمى حزام باربيرتون جرينستون في جنوب شرق إفريقيا.

عندما اصطدم النيزك S2، الذي كان حجمه أربعة أضعاف حجم جبل إيفرست، بالأرض، فقد خلق سلسلة من الأحداث التي حفزت تكوين البكتيريا والخلق المحتمل لجميع أشكال الحياة.

وعلى الرغم من الاعتقاد السابق بأن النيازك بهذا الحجم دمرت تمامًا جميع أشكال الحياة، إلا أن الباحثين من خلال تحليل عينات الصخور وجدوا أنه في هذه الحالة ربما ساعد في إعادة بناء الحياة على الأرض.

في أعقاب الاصطدام، دفعت موجات تسونامي هائلة الحطام من الأرض إلى المحيط مما أثار الحديد من قاع البحر، وعندما تم دمجه مع الفوسفور من نيزك S2، خلق الاصطدام الظروف المثالية لازدهار البكتيريا.

قالت ناديا درابون، عالمة جيولوجيا الأرض المبكرة في جامعة هارفارد والباحثة الرئيسية للدراسة: "نعتقد أن أحداث التأثير كانت كارثية للحياة."

لكن ما تسلط عليه هذه الدراسة الضوء هو أن هذه التأثيرات كانت لتعود بفوائد على الحياة، وخاصة في وقت مبكر، ربما سمحت هذه التأثيرات للحياة بالازدهار.

جمع الفريق 214 عينة من الصخور من عمق 16 قدمًا تحت المكان الذي ضرب فيه S2 إلى 26 قدمًا فوق الموقع في منطقة تسمى تل بروس وأومباومبا.

وحللوا 83 عينة بحثاً عن العناصر الأرضية الرئيسية والنادرة، في حين تم تحليل أجزاء أخرى بحثاً عن نظائر الكربون العضوية التي يمكن استخدامها لتتبع أصل الجسم وتاريخه، ومن خلال النتائج التي توصلوا إليها، تمكن باحثو جامعة هارفارد من بناء ما حدث عندما ضرب النيزك.

وقالت الدراسة إن هناك سجلات لما لا يقل عن 16 حدثًا رئيسيًا شملت نيازك شديدة السطوع أثرت على الأرض وكانت لها عواقب وخيمة على البيئة، لكن تأثيرها على الحياة المبكرة لا يزال غير مفهوم تمامًا.

ويبدو أن التأثيرات البيئية لتأثير نيزك S2، وربما تأثيرات أخرى كبيرة في العصر الأركي المبكر، كان لها تأثيرات مختلطة على الحياة البحرية المبكرة.

وتابعت الدراسة: "تأثرت بعض أشكال الحياة بشكل إيجابي بينما واجهت أشكال أخرى تحديات متزايدة، مثل تلك التي قضت على الديناصورات.

واستنتج الباحثون: "يشير عملنا إلى أنه على نطاق عالمي، ربما استفادت الحياة المبكرة من تدفق العناصر الغذائية والمانحين بالإلكترونات، فضلاً عن البيئات الجديدة، نتيجة لأحداث التأثير الكبرى".