شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على أصغر بيضة ديناصور فى العالم عمرها 80 مليون سنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر فريق بحثي، على أصغر بيضة ديناصور في العالم، والتي كانت محفوظة بشكل مثالي، على الرغم انها عمرها يقترب من 80 مليون سنة، حيث يعود تاريخ الاكتشاف إلى العصر الطباشيري المتأخر، ويكشف عن العادات الإنجابية للديناصورات.

وأشار الباحثون إلى أنه قد تم استخراج ستة حفريات بيض شبه كاملة من عش محفوظ جيدًا تم العثور عليه بشكل غريب فى موقع بناء بالصين، حيث يعد هذا الاكتشاف الجديد فرصة لفتح الباب لفهم جديد للتاريخ التطورى للديناصورات.



ديناصور

وأجرى الباحثون، تحليلاً لقشور البيض باستخدام تقنيات متقدمة، فقد تمكنوا من تحديد أن البيض ربما يعود إلى ديناصور غير طائر، ويضيف هذا الاكتشاف أيضًا إلى تنوع بيض الديناصورات المعروف من العصر الطباشيري المتأخر، كما أنه يلقى الضوء على العادات الإنجابية للثيروبودات.

والثيروبودات هي مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم التى تضم أنواعًا معروفة مثل الديناصور المرعب تيرانوصور ريكس.



بيضة الديناصور

ويخطط فريق البحث، الآن لاستخدام التصوير المقطعي المحوسب الدقيق لإعادة بناء العش المتحجر لاكتشاف المزيد من المعرفة حول كيفية وضع البيض والحفاظ عليه، يأتي هذا بعد أسابيع قليلة من اكتشاف جمجمة عملاقة تزن 270 كيلوجرامًا لديناصور جاب الكوكب آخر مرة منذ 72 مليون عام.

وقد عثر علماء الحفريات على عظمة محفوظة بشكل جيد بشكل لا يصدق لديناصور Pachyrhinosaurus البالغ الملقب بـ "Big Sam" تحت الأرض بالقرب من كندا، وهو عبارة ديناصور نباتي، وبلغ حجمه كمثل حجم الفيل الهندي أو وحيد القرن، بوزن يقدر بحوالي 4000 كجم.

