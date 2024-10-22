شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة "أكثر أماناً لك Safer for You" تتضمن قائمة شاملة بأهم أدوات الحماية الرقمية على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم الرقمي وما يصاحبه من مخاطر متنوعة، أصبحت السلامة الرقمية ركيزة اساسية تعتمد عليهما المنصات ومجتمعاتها العالمية. تلتزم منصة تيك توك باستمرار في خلق بيئة آمنة لمجتمعها النامي، لضمان تجربة رقمية امنة وإيجابية. ولتحقيق هذا الهدف، تتبنى منصة تيك توك باستمرار تدابير شاملة للسلامة والأمان، اعتمادًا على سلسلة من إجراءات الخصوصية المتقدمة لحماية مبدعي المنصة، انطلاقًا من التزامها بتوفير تجربة متميزة تتيح أفراد المجتمع للتعبير عن أنفسهم واستكشاف إمكاناتهم الإبداعية. هذه المبادرات تؤكد التزام تيك توك بأمان المنصة وافراد مجتمعها.

أطلقت تيك توك حملة "أكثر أماناً لك" لتوعية أفراد المجتمع بكيفية استخدام المنصة بطريقة امنة، وتسليط الضوء على مخاطر المعلومات المضللة وأهمية الحفاظ على المحتوى الأصيل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحملة لتثقيف مجتمع تيك توك واطلاعهم على أحدث الأدوات والآليات الخاصة بالسلامة الرقمية.

فمن مميزات المنصة في حمايتها في المحتوي الاصيل، تقوم المنصة بمراجعة المحتوى للتأكد من توافقه مع إرشادات المجتمع، التي تحدد ما هو مقبول وما هو غير ذلك. إذا كان الفيديو يخالف هذه الإرشادات، قد يتم إزالته أو تقييد ظهوره في بعض الميزات مثل خاصية "لك". تتم هذه المراجعة عند تحميل الفيديو، أو عند اكتسابه لشعبية، أو إذا تم الإبلاغ عنه من قبل أفراد المجتمع. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز التفاعل الآمن والاحترام على المنصة، والحفاظ على بيئة آمنة ومرحبّة لجميع أفراد المجتمع.

وإدراكاً منها بأن تطوير الإرشادات والسياسات وحده ليس كافيًا لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان، تعمل تيك توك من ناحية أخرى على عقد شراكات مع منظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية، وخبراء في مجالات متعددة، لتطوير سياسات أمان فعالة تساهم في حماية المجتمع وتوعيته بكيفية استخدام المنصة بشكل مسؤول وآمن. تساعد هذه الشراكات في تقديم محتوى أكثر أمانًا وزيادة الوعي داخل المجتمع حول كيفية استخدام التطبيق بشكل مسؤول. ويتعاون مجلس استشارات السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مجتمعنا وخبراء الصناعة لضمان السلامة من خلال مقاطع الفيديو التعليمية داخل التطبيق ومركز السلامة الخاص بنا، نُثقف المستخدمين حول الخيارات المتاحة لهم.

من ناحية أخرى، تتيح المنصة أيضًا مجموعة من الأدوات للتحكم في هذا المحتوى، حيث يمكن استخدام خاصية "غير مهتم" لتخطي المحتوى غير المرغوب فيه، وفي حال مواجهة محتوى غير لائق أو مخالف لإرشادات المجتمع، يمكنهم اللجوء إلى خاصية "الإبلاغ" لحذف هذا المحتوى.

فضلًا عن ذلك، توفر خاصية "الإبلاغ" بيئة رقمية أكثر أمانًا وراحة للجميع، عن طريق الإبلاغ عن الفيديوهات والتعليقات المسيئة والحسابات المزيفة والأصوات غير المناسبة. وقد أثبت برنامج مكافآت الأخطاء "هاكر ون" الخاص بالمنصة نجاحه في حل 58 بلاغًا في الربع الأول من عام 2024، حيث قدمت تيك توك مكافآت تجاوزت قيمتها 167,000 دولار أمريكي، متخطية بذلك عتبة المليون دولار. هذا النجاح يعكس التزام المنصة الراسخ بتعزيز الأمان وحماية مجتمعها الرقمي.

ومن بين المزايا الأخرى التي توفرها تيك توك لمستخدميها، وخاصة الشباب والمراهقين، ميزة "الاقتران العائلي" التي تمكن الآباء من وضع حدود لاستخدام أبنائهم المراهقين للمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المنصة على أدوات رقابة المحتوى وأدوات الصحة الرقمية لضمان بيئة رقمية آمنة ومريحة، كما تشجع أفراد مجتمعها على اتخاذ خطوات فعلية لضمان سلامة المجتمع الرقمي.

ومن خلال هذه الجهود وغيرها، تؤكد تيك توك أن الأمان ليس مجرد هدف مؤقت، بل هو جزء أساسي من استراتيجيتها لضمان بيئة آمنة وممتعة لأفراد مجتمعها حول العالم، كما تحث أفراد المجتمع للاستفادة من الأدوات المتاحة لتعزيز سلامة المجتمع الرقمي، بما في ذلك الإبلاغ عن الفيديوهات غير اللائقة والتعليقات المسيئة والمحتوى العنيف، للحفاظ على بيئة آمنة تتيح للجميع التعبير عن إبداعاتهم.