شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق رماد مبتكر أفلام ستار تريك إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

انطلق مكوك كولومبيا إلى الفضاء حاملاً رماد جين رودينبيري، مبتكر سلسلة أفلام "ستار تريك"، في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر من عام 1992، وأثناء المهمة STS-52، أحضر رائد الفضاء ناسا وقائد المكوك جيمس ويذربي معه حاوية صغيرة تحتوي على جزء من رودينبيري إلى الفضاء بناءً على طلب أملته ماجيل مارت.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كان حلم حياة مبتكر ستار تريك هو الذهاب إلى الفضاء، لكنه لم يتمكن من الذهاب مطلقًا بينما كان على قيد الحياة.



ولكن بفضل زوجته، وصل جزء صغير منه إلى الفضاء بعد عام تقريبًا من وفاته، ولم تخبر ناسا وعائلته أحداً عن ذلك إلا بعد مرور عامين تقريباً.



جدير بالذكر أن جين رودينبيري هو كاتب ومنتج أمريكي، ولد في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، واشتهر بابتكار السلسلة التلفزيونية (Star Trek) في الستينيات من القرن العشرين.

