شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 17.7.1 سيتوفر قريبًا لمستخدمى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لإطلاق مجموعة كبيرة من التحديثات البرمجية للأسبوع المقبل، بما في ذلك iOS 18.1 مع ميزات Apple Intelligence الأولى، ولكن اتضح أن هناك تحديثًا آخر لبرنامج iPhone في الطريق، وهو iOS 17.7.1.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تلقى iOS 17.7.1، الذي لم يكن متاحًا من قبل كإصدار تجريبي، إصدار تجريبي RC beta الخاص به.

يوفر هذا التحديث إصلاحات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين، وتم إصدار iOS 17.7 لأول مرة فى الشهر الماضي إلى جانب iOS 18.

وبالنسبة لجميع المستخدمين الذين لم يستخدموا iOS 18 بعد، سيوفر iOS 17.7.1 إصلاحات أمنية رئيسية لهواتفهم iPhone.

ولا يتم تحديد متى سيتم إصدار iOS 17.7.1 للجمهور، ولكن قد نراه الأسبوع المقبل في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق iOS 18.1 - ربما 28 أكتوبر.