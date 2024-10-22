شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تطرح أداة البحث الجديدة Radar لمشتركى Premium+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة X، عن أداة لحث جديدة تسمى Radar، لتكون متاحة حصريًا لمشتركي Premium+، حيث تهدف هذه الأداة إلى إحداث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى المباشر، وتقديم إمكانية بحث قوية في الوقت الفعلي ومن المتوقع أن تغير الطريقة التي يتابع بها المستخدمين الموضوعات والأخبار والأحداث الرائجة أثناء تطورها.

ما هى أداة X الجديدة Radar؟

تم تصميم Radar لتزويد مستخدمي Premium+ بإمكانية الوصول الفوري إلى التحديثات المستمرة حول الموضوعات الشائعة والأخبار العاجلة والأحداث المباشرة، وعلى عكس وظائف البحث التقليدية، التي تعتمد على البيانات التاريخية أو خوارزميات البحث العامة، فإنها تركز على تقديم نتائج في الوقت الفعلي أثناء حدوثها، سواء كانت تحديثات رياضية أو تطورات سياسية أو لحظات فيروسية.



وتسهم Radar في تمكين المستخدمين من البحث عن المحتوى والتفاعل معه في نفس اللحظة التي تتم مناقشته فيها، كانت هذه الأداة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Insights، تستهدف في الأصل المنظمات المعتمدة (الشركات)، مما يمنح المسوقين القدرة على مراقبة الموضوعات والاتجاهات داخل التطبيق، لكن الأداة التي أعيدت تسميتها، Radar، جذابة بشكل خاص للمستخدمين الذين يريدون البقاء في طليعة المحادثات الاجتماعية أو أولئك الذين تتطلب مهنهم الوصول الفوري إلى أحدث المعلومات.

آلية عمل أداة البحث Radar

يستفيد Radar من تدفق البيانات السريع والضخم الذي توفره X لإظهار المحتوى ذي الصلة استنادًا إلى الأحداث المباشرة، حيث يمكن للمستخدمين كتابة الكلمات الرئيسية أو الوسوم، وبدلاً من توجيههم إلى نتائج البحث العامة، سيرون أحدث التحديثات المتعلقة باستعلامهم، والتي يتم تصفيتها حسب الوقت والأهمية.

تتيح هذه الوظيفة في الوقت الفعلي للمشتركين في Premium+ مراقبة المناقشات أثناء تطورها، مما يوفر تجربة سهلة وثرية.