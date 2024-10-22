شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستعين بتقنية التعرف على الوجه لكشف عمليات الاحتيال باستخدام صور المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة Meta إنها ستستخدم تقنية التعرف على الوجه في محاولة للقضاء على إعلانات الاحتيال الخاصة بالمشاهير التي تنتشر على منصاتها على Facebook و Instagram.

تأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من إزالة شركة Meta لتقنيات التعرف على الوجه من موقع Facebook في أعقاب ردود الفعل العنيفة ضد هذه التقنية ، وتأمل شركة Meta أن يتم قبول تطبيق النظام، والسبب وراء إدخاله بشكل أفضل من قبل هى مجتمعاتها عبر الإنترنت هذه المرة.

وأوضح ميتا في منشور يعلن عن الخطوة لإعادة تقديم تقنية التعرف على الوجه: "غالبًا ما يحاول المحتالون استخدام صور الشخصيات العامة، مثل منشئي المحتوى أو المشاهير، لإغراء الأشخاص بالتفاعل مع الإعلانات التي تؤدي إلى مواقع الويب الاحتيالية، حيث يُطلب منهم مشاركة معلومات شخصية أو إرسال أموال" .

وتمتلك Meta بالفعل نظامًا للكشف عن الإعلانات الاحتيالية التي تتضمن المشاهير، لكنها تهدف الآن إلى جعله أكثر قوة.

وفي المستقبل، إذا اشتبهت في أن أحد الإعلانات عبارة عن عملية احتيال محتملة ويحتوي على صورة شخصية عامة معرضة لخطر أن تكون طُعمًا للمشاهير، فستقوم بنشر تقنية التعرف على الوجه لمقارنة الوجوه في الإعلان بصور الملف الشخصي للشخصية العامة على Facebook وInstagram، وإذا أكدت المطابقة وخلصت إلى أن الإعلان عبارة عن عملية احتيال، فستقوم Meta بحظره.

وفي محاولة لتجنب نفس النوع من الانتقادات التي دفعت Meta إلى التخلص من شكل من أشكال تقنية التعرف على الوجه قبل ثلاث سنوات والتي تضمنت وضع علامات تلقائية على صور مستخدمي Facebook، قالت الشركة إنها ستحذف أي بيانات وجه تم إنشاؤها من الإعلانات للمقارنة لمرة واحدة، بغض النظر عما إذا كان نظامها يجد تطابقًا، مضيفة أنها لن تستخدم البيانات لأي غرض آخر.

وقالت الشركة إن الاختبارات الأولية التي أجريت على مجموعة صغيرة من المشاهير والشخصيات العامة أظهرت نتائج واعدة. وبعد ذلك، ستسجل مجموعة أكبر من المشاهير الذين تم استخدامهم في عمليات الاحتيال التي تستهدف المشاهير ، وسيتم إخطار الأشخاص الذين تم اختيارهم، ويمكنهم الانسحاب من النظام في أي وقت.

استعادة الوصول إلى الحسابات

وقالت شركة ميتا إنها تختبر أيضًا تقنية التعرف على الوجه كوسيلة للأشخاص للتحقق من هويتهم واستعادة الوصول إلى حسابات Facebook و Instagram إذا نسوا كلمة المرور الخاصة بهم أو فقدوا أجهزتهم أو تم خداعهم لإعطاء كلمة المرور الخاصة بهم لمحتال.

في الوقت الحالي، يتعين على أصحاب الحسابات المخترقة التحقق من هويتهم لاستعادة الوصول عن طريق تحميل بطاقة هوية رسمية أو شهادة رسمية تُظهر اسمهم.

لكن شركة ميتا قالت إنها تختبر الآن "صور السيلفي بالفيديو" كوسيلة ليتمكن الأشخاص من التحقق من هوياتهم واستعادة الوصول إلى حساباتهم.

وأوضحت الشركة أن "المستخدم سيقوم بتحميل مقطع فيديو سيلفي وسنستخدم تقنية التعرف على الوجه لمقارنة الصورة الشخصية بصور الملف الشخصي على الحساب الذي يحاول الوصول إليه"، مضيفة أن النظام "مشابه لأدوات التحقق من الهوية التي قد تستخدمها بالفعل لفتح هاتفك أو الوصول إلى تطبيقات أخرى".

وسيتم تشفير مقاطع الفيديو التي تم تحميلها وتخزينها بأمان ولن تظهر أبدًا على أي منصة ل Meta، كما سيتم حذف الفيديو على الفور بواسطة Meta بمجرد استخدامه للتحقق من هوية المستخدم.

ةصرحت شركة Meta قائلة: "إن التحقق من خلال صور السيلفي بالفيديو يوسع الخيارات المتاحة للأشخاص لاستعادة الوصول إلى الحساب، ولا يستغرق إكماله سوى دقيقة واحدة وهو أسهل طريقة للأشخاص للتحقق من هويتهم ، وفي حين أننا نعلم أن المتسللين سيستمرون في محاولة استغلال أدوات استرداد الحساب، فإن طريقة التحقق هذه ستكون في النهاية أكثر صعوبة على المتسللين لإساءة استخدامها من التحقق التقليدي من الهوية المستند إلى المستندات".