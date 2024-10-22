شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم "شانشي" الواقع شمالي البلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانبينغ-3" على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-6" في الساعة 8:10 صباح اليوم بتوقيت بكين، ودخل إلى المدار المحدد له مسبقا بنجاح.

وأضافت الشبكة أنه سيتم استخدام القمر الاصطناعي لقياس المقطع العرضي الراداري، وتقديم خدمات مثل مسوحات البيئة الفضائية في الغلاف الجوي وتصحيحات نماذج التنبؤ المداري وغيرها.

وتعد هذه المهمة، الرحلة رقم 541 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".