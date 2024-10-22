شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات الذكاء الاصطناعى تستولى على الوظائف بأكبر مصنع سيارات بالصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل بوتيرة سريعة، وكانت آخر التداعيات السلبية لانتشار الروبوتات في الوظائف والمهن المختلفة، أنه قد استولى على بعض الوظائف لدى أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، بعدما بدأ عمال روبوت في تولي بعض الوظائف.



روبوتات الذكاء الاصطناعي

بقوة 500 روبوت شركة صينية تستعين بروبوتات الذكاء الاصطناعي

وقد استعانت أكبر الشركات الصنينية في إنتاج وصناعة السيارات الكهربائية، بالاستعانة بروبوتات الذكاء الاصطناعي، الذين يتجولون في مصانع الشركة بالصين، بعدما أطلقوا عليها اسم Walker S1"".

وبلغ عدد القوة العاملة من الروبوتات التي تم توظيفها في هذه الشركة العالمية قرابة 500 روبوت، وسط مخاوف متزايدة من أن الروبوتات المبرمجة قد تشغل قريبًا ملايين الوظائف الشاغرة.



روبوت

وتتولى الروبوتات مهمة تفقد السيارات أثناء بنائها، مع حمل الصناديق الثقيلة حول المستودعات العملاقة، في اختفاء تام للعنصر البشري.

وصممت شركة UBTech الصناعية الصينية العملاقة الروبوتات للتخصص في العمل اليدوي حتى يمكن استخدامها في مكان العمل، وقد تلقت بالفعل أكثر من 500 طلب على الروبوتات الشبيهة بالبشر، في ضوء إطلاق الروبوتات على نطاق واسع لحل مشكلة نقص العمالة في قطاع التصنيع في الصين.



الصين تستعين بروبوتات

مخاطر روبوتات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

من المتوقع أن تواجه شركات تصنيع السيارات في الشرق الأقصى نقصًا مقلقًا يبلغ حوالي 30 مليون عامل بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في عام 2017.

وهذا يعني أن الكثيرين يشعرون أن إدخال الروبوتات سيكون حلاً سريعًا للمشكلة المتزايدة باستمرار حيث يمكن برمجتها للعمل في المستودعات الضخمة،كما تتطلع العديد من الشركات العالمية إلى تبسيط عملياتها من خلال إدخال قوة عاملة آلية.