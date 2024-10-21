شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُجري تغييرات كبيرة على فريق Gemini AI.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ألفابت، إنها ستنقل الفريق الذي يقف وراء تطبيق جيميني إلى مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ديب مايند، حيث تتطلع شركة البحث العملاقة إلى تبسيط هيكلها ووضع نفسها بشكل أفضل في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي في منشور بالمدونة إن هذا التحول "سيعمل على تحسين حلقات التعليقات، وتمكين النشر السريع لنماذجنا الجديدة في تطبيق جيميني".

وجيميني هي تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا من جوجل، والتي طورتها شركة DeepMind، وتطبيق جيميني هو واجهة المستخدم المباشرة لأحدث موديلات جيميني.

وسينضم فريق تطبيق جيميني بقيادة سيسي هسياو إلى Google DeepMind تحت قيادة رئيسها التنفيذي ديميس هاسابيس.

وأعلنت جوجل أيضًا أن برابهاكار راجافان، الذي قاد منتجات الشركة بما في ذلك البحث والإعلانات والتجارة، سيصبح كبير التقنيين وسيعمل بشكل وثيق مع بيتشاي.

وسيتولى نيك فوكس دور راجافان كقائد لفريق المعرفة والمعلومات، والذي عمل بشكل وثيق مع جوجل في خارطة طريق منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.