شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يقدم iPhone SE مفاجأة غير متوقعة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن يكون هاتف iPhone SE القادم، المقرر طرحه في الأسواق في عام 2025، أحد أكثر الهواتف الذكية إثارة للاهتمام التي قدمتها Apple منذ سنوات، ولكن يبدو أن هناك أيضًا هاتفًا ضخمًا مخططًا له للعام المقبل.

نشر موقع Macotakara الياباني صورًا لما يدعي أنه "نموذج مطبوع ثلاثي الأبعاد" لجهاز iPhone SE القادم، ومرة ​​أخرى نستقبل بتصميم مألوف يكاد يكون متطابقًا مع iPhone 14 ، وهو الأمر الذي أوردته بلومبرج أيضًا.

ويبدو أن الجيل الرابع من iPhone SE سيشترك أيضًا في أبعاده مع iPhone 14، حتى أنه سيقلد فتحة الشق على شكل قارب في المقدمة ، ومن المرجح أن يكون الاختلاف الرئيسي هو جزيرة الكاميرا الخلفية، التي تضم عدسة واحدة فقط.

لكن المفاجأة الأكبر في تقرير التسريب الأخير هي نموذج Plus ، ويقول التقرير نقلاً عن مصادر: "تم تطوير iPhone SE 4 في البداية بنفس حجم 6.7 بوصة مثل iPhone 14 Plus، مع تطوير نموذج 6.1 بوصة، مثل iPhone 14، وأضيف لاحقًا".

الان نقترح التعامل مع هذه المعلومة بقدر كبير من الشك، ومع ذلك، فإن إضافة خيار أكبر بحجم 6.7 بوصة لمرافقة إصدار iPhone SE بحجم 6.1 بوصة قد يبدو منطقيًا إلى حد ما.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، صادفنا تقارير متعددة تزعم أن عام 2025 سيمثل نهاية إصدار Plus من سلسلة iPhone الرئيسية، وبحسب ما ورد ستملأ Apple هذه الفجوة في التشكيلة بإصدار iPhone 17 Slim أو Air.

كما إن طرح نسخة Plus أكبر حجمًا من شأنه أن يجذب الأشخاص الذين يبحثون عن جهاز بشاشة وبطارية أكبر من تلك الموجودة في هاتف iPhone العادي مقاس 6.1 بوصة، كما أنه من الناحية النظرية سوف يسد فجوة Plus في هواتف iPhone الرئيسية، وإن كان ذلك سيتوفر بسعر أقل.

والان ليس من الواضح ما إذا كان iPhone 2025 سيحصل أخيرًا على ميزة MagSafe، ولكنها ستكون ترقية مرغوبة ، ما يبدو مؤكدًا حتى الآن هو أن iPhone SE القادم سيتوافق جيدًا مع ذكاء Apple.

وإذا كان أحدث جهاز iPad Mini هو أي مؤشر ، فإن iPhone SE القادم سيحتوي أيضًا على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهو ما يلبي الحد الأدنى من حصة الذاكرة المطلوبة لـ Apple Intelligence، لكننا لسنا متأكدين تمامًا من وضع السيليكون.

ومن المنطقي أن تقوم Apple بتزويد تحديث iPhone SE بمعالج A18 بنفس الطريقة التي استخدمتها في طرازات iPhone 16 الأساسية. ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أن Apple وضعت معالج A17 Pro الأقدم ولكنه لا يزال قادرًا داخل iPad Mini، فقد تستغل الشركة مخزونها وتذهب إلى معالج أقدم بدلاً من ذلك.