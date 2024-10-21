شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكرى ميلاده.. ألفريد نوبل: العالم الذي أضاء طريق الإنسانية بإرثه الفريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 21 أكتوبر 1833، وُلد ألفريد نوبل، عالم ومخترع سويدي لا يزال تأثيره يضيء العالم حتى يومنا هذا، ربما كان اختراعه الديناميت هو الأكثر شهرة، لكن إرثه الحقيقي يكمن في الجائزة التي تحمل اسمه، والتي تمثل رمزًا عالميًا للسلام، العلم، والإبداع.

فمن خلال تأسيس جائزة نوبل، منح نوبل للعالم وسيلة لتكريم المبدعين والمفكرين الذين يعملون لتحسين حياة البشرية، وفيما يلى نستعرض حياة هذا العالم الفذ، ونغوص في تفاصيل إرثه الذي يجمع بين الابتكار والمسئولية الاجتماعية.

طفولة مختلفة: بذور العلم والمسئولية

وُلد ألفريد نوبل في عائلة كانت تغذي حب العلم والعمل الجاد، والده، إيمانويل نوبل، كان مهندسًا ومخترعًا بارعًا، وكان له تأثير كبير في تشكيل عقلية ألفريد العلمية. لكن الحياة في طفولته لم تكن سهلة؛ حيث مرت عائلة نوبل بأوقات صعبة ماديًا عندما فشلت مشروعات والده في السويد. لذلك، انتقلت العائلة إلى روسيا عندما كان ألفريد في التاسعة من عمره، بحثًا عن فرص أفضل.

في روسيا، ازدهرت أعمال والده في تصنيع المعدات الحربية، خاصة الألغام البحرية، الأمر الذي فتح الأبواب لألفريد لاكتساب المزيد من المعرفة في مجالات الهندسة والكيمياء. تلقى نوبل تعليمًا راقيًا منذ الصغر، حيث تعلم عدة لغات مثل السويدية، الروسية، الإنجليزية، الألمانية، والفرنسية. لم يكن نوبل مجرد طفل يتلقى دروسًا علمية، بل كان شغوفًا بالمعرفة، وهذا الشغف قاده في النهاية ليصبح أحد أبرز العلماء في مجاله.

الديناميت: الابتكار الذي قلب الموازين

ألفريد نوبل اخترع الديناميت في عام 1867، وهو اختراع غيّر مجرى الصناعات الإنشائية والتعدين بشكل كبير. الديناميت كان ثورة تقنية بفضل قدرته على تحقيق تفجيرات أكثر أمانًا وكفاءة مقارنة بالمواد المتفجرة الأخرى المتاحة في ذلك الوقت. رغم أن هذا الاختراع ساهم في التنمية البشرية في مجالات البناء والبنية التحتية، إلا أن نوبل نفسه كان يشعر بالقلق بشأن استخدامه في الحروب والتدمير.

نوبل لم يكن يطمح فقط إلى تحقيق النجاحات العلمية، بل كان يُسائل نفسه حول مسؤولية العالم تجاه اختراعاته. ورغم أنه جمع ثروة ضخمة من بيع الديناميت، إلا أن شعوره بالذنب حول الاستخدامات العسكرية لاختراعه كان يلازمه باستمرار.

الجنازة التي لم تكن له: لحظة التحول

الحدث الأبرز الذي غيّر مجرى حياة نوبل جاء في عام 1888، عندما توفي شقيقه لودفيغ، صحيفة فرنسية نشرت عن طريق الخطأ نعيًا لألفريد بدلاً من شقيقه، بعنوان "تاجر الموت قد مات"، هذا الوصف أثر بعمق على نوبل وأثار فيه رغبة قوية في تغيير الطريقة التي سيتذكره بها العالم، لم يكن يرغب في أن يُعرف بأنه الرجل الذي جلب الدمار عبر اختراعه، بل أراد أن يترك إرثًا إيجابيًا.

هذا الحدث كان الدافع الرئيسي وراء قرار نوبل بتخصيص معظم ثروته لتمويل جائزة نوبل، التي تهدف إلى تكريم الأفراد الذين قدموا أعظم الفوائد للبشرية في مجالات السلام، الأدب، والعلوم.

جائزة نوبل: هدية الإنسانية الخالدة

في وصيته الشهيرة التي كتبها في 27 نوفمبر 1895، ترك نوبل الجزء الأكبر من ثروته، التي كانت تقدر بـ31 مليون كرونة سويدية (ما يعادل اليوم حوالي 265 مليون دولار)، لإنشاء جوائز نوبل. تُمنح هذه الجوائز سنويًا في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الطب، الأدب، والسلام، واعتُبر لاحقًا مجال الاقتصاد كجائزة إضافية تحت اسم "جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية".

تأسيس جائزة نوبل لم يكن مجرد خطوة لإعادة تصحيح صورة نوبل، بل كانت تعبيرًا عن إيمانه العميق بأن العلم والفكر يمكن أن يكونا أداة للبناء والرفاهية وليس للتدمير، الجائزة أصبحت واحدة من أعظم الجوائز العالمية، ولا تزال تُمنح حتى يومنا هذا لأبرز المبدعين الذين يسعون لتحسين العالم.

مساهماته الأدبية والفكرية: الجانب الآخر لألفريد نوبل

بالرغم من أن نوبل عُرف باختراعاته العلمية، إلا أنه كان أيضًا كاتبًا وشاعرًا. كتب نوبل العديد من المسرحيات والشعر باللغة الإنجليزية، وكان يعبّر في كتاباته عن مشاعر العزلة والتأمل في الحياة والموت. اهتمامات نوبل الأدبية لم تكن بعيدة عن شغفه العلمي، إذ كان يرى أن الإبداع الأدبي والفكري يمكن أن يكون بنفس أهمية الاختراعات العلمية في تحسين حياة البشر.

الجانب الشخصي: بين الألم والعزلة

رغم النجاح الكبير الذي حققه نوبل، إلا أن حياته الشخصية كانت مليئة بالوحدة والحزن. لم يتزوج نوبل قط، وعاش أغلب سنوات حياته في عزلة. كان شخصًا كتومًا ويفضل العزلة، وارتبط اسمه بعدد قليل من العلاقات العاطفية، لكنها لم تتوج بالزواج.

شعوره بالذنب تجاه الآثار السلبية لاختراعه وتفانيه الكامل في العلم ربما جعلاه يشعر بالحاجة إلى تخصيص حياته لإنجازاته العلمية والإنسانية. ورغم وحدته، إلا أن نوبل كان يتمتع بحس عالٍ من المسؤولية الإنسانية التي ظهرت جليًا في وصيته الأخيرة.

الإرث الذي لا يموت: ألفريد نوبل في عيون العالم

اليوم، وبعد مرور أكثر من قرن على وفاته، لا يزال ألفريد نوبل يُذكر كواحد من أعظم العقول في التاريخ. إن إرثه المتمثل في جائزة نوبل يستمر في تكريم العقول المبدعة التي تسعى لتحسين الحياة البشرية، وهو ما يجعل نوبل رمزًا للابتكار والمسئولية.

تظل جائزة نوبل اليوم أكبر دليل على أن الفرد يمكن أن يُغيّر مسار التاريخ ليس فقط من خلال ما يبتكره، ولكن أيضًا من خلال كيفية استخدام ثروته ومعرفته لخدمة الإنسانية.