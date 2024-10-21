شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحروسة تتلألأ من الفضاء.. رائد ناسا يلتقط صورا مذهلة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

خلال تواجده بـ محطة الفضاء الدولية، التقط رائد فضاء ناسا "ماثيو دومينيك" صورة مذهلة للقاهرة والنيل تكشف عن روعة المشهد، حيث يستعد رائد الفضاء للعودة إلى وطنه على متن كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX في نهاية مهمة Crew-8 التي استمرت سبعة أشهر، لكنه وجد مؤخرًا الوقت لالتقاط صورة ليلية مذهلة تظهر نهر النيل ودلتا النيل والقاهرة وما وراءها.



مصر من الفضاء

وكتب دومينيك في رسالة مرفقة بالصورة التي تم مشاركتها على موقع X (تويتر سابقًا) "ضوء القمر ينير القاهرة والبحر الأبيض المتوسط ​​في ليلة صافية في الغالب".

وتابع دومينيك: "لقد سهرنا حتى وقت متأخر من الليل ، استعدادًا لفصل المركبة عن المحطة والعودة إلى الأرض في الأيام القليلة المقبلة ، وقال إن القاهرة في الليل هي واحدة من أكثر المناظر المفضلة لدي ، وأنا سعيد لأن التوقيت كان مناسبًا لرؤيتها مرة أخرى قبل أن نغادر".

وتم التقاط هذه الصورة من ارتفاع 250 ميلاً فوق سطح الأرض، باستخدام عدسة 50 مم تم ضبطها على f1.2 و1/10 ثانية وISO 3200، و لم يحدد دومينيك جسم الكاميرا ولكن بالنظر إلى عمله السابق، فمن المرجح أنها كانت كاميرا Nikon Z9.

في أول مهمة له إلى الفضاء، أذهل دومينيك معجبيه ببعض الصور المذهلة التي التقطها خلال الأشهر السبعة التي قضاها على متن المحطة الفضائية، ولكن هذه الصورة الأخيرة لابد وأن تكون واحدة من أفضل صوره الليلية على الإطلاق.

ويجرى رائد الفضاء الأميركي الاستعدادات النهائية مع ثلاثة رواد فضاء آخرين لرحلة العودة إلى الأرض، وكانت الرحلة قد تأخرت بالفعل بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الهبوط قبالة سواحل فلوريدا.

وقالت وكالة ناسا يوم الأحد إن هناك "تحسنًا طفيفًا في الظروف الجوية المتوقعة في مواقع الهبوط المحتملة قبالة ساحل فلوريدا لعودة مهمة Crew-8"، مضيفة أن Crew-8 تستهدف حاليًا الانفصال عن محطة الفضاء الدولية في موعد لا يتجاوز الساعة 9:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين، وأضافت أن أقرب فرصة للهبوط على سطح مركبة الفضاء Crew Dragon هي حوالي الساعة 12:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر.