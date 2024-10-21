شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة شمسية تهدد بانقطاع الإنترنت حول العالم.. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة ناسا من عواصف شمسية شديدة قد تؤدي لانقطاع الإنترنت عن العالم أجمع لأسابيع، وفقًا لموقع ديلي ميل البريطاني، فكل 11 عامًا تتحول شمسنا إلى كرة فوضوية تطلق مجموعة من دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض - وهي الفترة المعروفة باسم "الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، حيث تكون هذه الدفعات من الطاقة مسؤولة عن عروض الضوء الشمالي التي ظهرت في الأشهر الأخيرة.

تعطيل الإنترنت حول العالم

ومع ذلك، فإنها يمكن أن تعطل أيضًا الإنترنت وأقمار GPS التي تدور حول الأرض - مع انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع، ولسوء الحظ، أكد العلماء أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية قد وصل رسميًا، وقد يستمر ذلك لمدة 12 شهرًا قادمة، بحسب صحيفة dailymail البريطانية.

لذا، في حين ستزداد فرص رؤية الشفق القطبي ستزداد أيضًا فرصة انقطاع الإنترنت العالمي، وفي مؤتمر عبر الهاتف، أكدت وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ولجنة التنبؤ بالدورة الشمسية أن الشمس وصلت إلى أقصى فترة لها، والتي قد تستمر للعام المقبل.



عاصفة

النشاط الشمسي

وقال جيمي فيفورز، مدير برنامج الطقس الفضائي التابع لوكالة ناسا، "أثناء أقصى فترة للنشاط الشمسي، يزداد عدد البقع الشمسية، وبالتالي كمية النشاط الشمسي، توفر هذه الزيادة في النشاط فرصة مثيرة للتعرف على أقرب نجم إلينا، ولكنها تسبب أيضًا تأثيرات حقيقية على الأرض وفي جميع أنحاء نظامنا الشمسي".

ومع ذلك، فإن موعد ذروة النشاط الشمسي على الشمس خلال هذا الحد الأقصى لم يُعرف بعد، وأضاف السيد طلعت، مدير عمليات الطقس الفضائي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "بينما وصلت الشمس إلى أقصى فترة للنشاط الشمسي، فلن يتم تحديد الشهر الذي يبلغ فيه النشاط الشمسي ذروته على الشمس إلا بعد أشهر أو سنوات".

ليس فقط الضوء والدفء الأساسيين اللذين تتلقاهما الأرض من الشمس، التي تبعد عنها في المتوسط ​​93 مليون ميل، حيث أن نجمنا عبارة عن كرة ضخمة من الغاز الساخن المشحون كهربائيًا والذي يتحرك، مما يولد مجالًا مغناطيسيًا قويًا، يُعرف رسميًا باسم المجال ثنائي القطب.

ويمر هذا المجال ثنائي القطب - الذي يمتد من أحد قطبي الشمس إلى الآخر تمامًا مثل الأرض - بدورة تسمى الدورة الشمسية، وكل 11 عامًا تقريبًا أو نحو ذلك، ينقلب المجال المغناطيسي للشمس تمامًا، مما يعني أن القطبين الشمالي والجنوبي يتبادلان الأماكن.



عاصفة شمسية

وفي بداية الدورة الشمسية (بعد الانقلاب مباشرة)، يكون سطح الشمس به أقل عدد من البقع السوداء على سطحه، والمعروفة باسم "البقع الشمسية"، حيث أن منتصف الدورة الشمسية هو الحد الأقصى للنشاط الشمسي، عندما يكون لدى الشمس أكبر عدد من البقع الشمسية.

وخلال هذا الحد الأقصى للنشاط الشمسي، من المتوقع حدوث أعنف طقس فضائي، والمعروف باسم العواصف الشمسية، ولحسن الحظ، العواصف الشمسية ليست خطيرة على البشر، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر على الأقمار الصناعية في المدار وكذلك شبكات الطاقة على الأرض.

وقال الدكتور ديبيندو ناندي، الفيزيائي من مركز التميز في علوم الفضاء التابع لمعهد البحوث العلمية والتكنولوجية في كولكاتا في الهند، لصحيفة ميل أون لاين: "تزداد احتمالات حدوث هذه العواصف الشمسية عندما يكون عدد البقع الشمسية مرتفعًا".

"يمكن أن تؤدي العواصف الأكثر شدة في بعض الأحيان إلى تدهور مداري كارثي للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدار منخفض وتعطل الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية مثل الاتصالات والشبكات الملاحية، ويمكنها أيضًا أن تسبب اضطرابات قوية في شبكات الطاقة الكهربائية التي تتعطل في المناطق ذات خطوط العرض العالية بسبب المجال المغناطيسي الأرضي.

"بالطبع، فإنها تخلق أيضًا شفقًا قطبيًا جميلًا، لذا يمكننا أن نتوقع أن يكون عام 2024 عامًا جيدًا لصائدي الشفق القطبي".

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 ونشرها عالم من جامعة كاليفورنيا في إيرفين أن الإنترنت قد يتعطل لأسابيع في أعقاب عاصفة شمسية شديدة، ويرجع هذا إلى نقاط الضعف في شبكة العالم الضخمة من كابلات الاتصالات البحرية.

إن التقلبات الكهرومغناطيسية الناجمة عن العواصف الشمسية الشديدة لا يمكنها أن تلحق ضرراً مباشراً بكابلات الألياف الضوئية التي تشكل العمود الفقري للإنترنت، ومع ذلك، فإنها تمتلك القدرة على إخراج معززات الإشارة المنتشرة على طول الكابلات البحرية الضرورية للحفاظ على الاتصالات على مسافات كبيرة.

وتوقعت الدراسة أن احتمالية حدوث عاصفة شمسية قادرة على التسبب في اضطرابات كارثية في السنوات العشر القادمة تتراوح بين 1.6 و12 في المائة، وفي عام 1859، أرسلت عاصفة شمسية ضخمة تُعرف باسم حدث كارينجتون طرداً شمسياً قوياً نحو الأرض، مما أدى إلى تعطيل الاتصالات على الأرض، وإذا حدث مثل هذا الحدث في عالم اليوم، فإن التأثيرات ستكون كارثية على أنظمة الاتصالات لدينا.

وقد ضربت عواصف أقل في عامي 1921 و1989 - وقد أدى الأخير إلى تعطيل شبكة الطاقة التي تديرها شركة هيدرو كيبيك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تسع ساعات في شمال شرق كندا، ولن يتمكن العلماء من تحديد الذروة الدقيقة لهذه الفترة القصوى الشمسية لعدة أشهر لأنه لا يمكن تحديدها إلا بعد تتبع انخفاض ثابت في النشاط الشمسي بعد تلك الذروة.

ومع ذلك، حدد العلماء أن العامين الماضيين على الشمس كانا جزءًا من هذه المرحلة النشطة من الدورة الشمسية، بسبب العدد المرتفع باستمرار من البقع الشمسية خلال هذه الفترة، ويتوقع العلماء أن تستمر المرحلة القصوى لمدة عام آخر أو نحو ذلك قبل أن تدخل الشمس.