شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توصيل موبايلك الأيفون بالقمر الصناعي لإرسال الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء فقدت الاتصال بسبب انقطاع غير متوقع أو كارثة طبيعية أو كنت في مكان بعيد، فإن أجهزة iPhone من الجيل الأحدث التي تعمل بنظام التشغيل iOS 18 لديها القدرة على الاستفادة من خدمة الأقمار الصناعية.

حيث يمكن لمالكي iPhone الآن إرسال رسائل غير طارئة عبر iMessage والرسائل القصيرة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي iPhone 14 والإصدارات الأحدث على ميزة "SOS للطوارئ" التي توجه الأشخاص إلى خدمات الطوارئ عبر الاتصال عبر الأقمار الصناعية. تتمتع هواتف Pixel 9 بميزة SOS مماثلة.

إذا كنت تريد فقط استعادة إمكانية المراسلة مؤقتًا، والتي تتضمن النصوص والرموز التعبيرية وTapbacks، من خلال الاتصال بالقمر الصناعي، فإليك عملية خطوة بخطوة:

الخطوة 1: استخدم عرض توضيحي لاتصال القمر الصناعي في iPhone ستحظى بنجاح أكبر إذا اختبرت اتصال القمر الصناعي قبل فقدان الخدمة، ويمكنك القيام بذلك عبر عرض توضيحي لاتصال القمر الصناعي، والذي يمكن الوصول إليه عبر مركز التحكم في هاتفك، بمجرد الوصول إلى هناك، انقر فوق الزر الخلوي.

وفي تلك القائمة، سترى زر القمر الصناعي، انقر فوقه، ثم حدد "محاولة الاتصال بالقمر الصناعي"، سترشدك التعليمات التي تظهر على الشاشة خلال توصيل هاتفك بالقمر الصناعي. الخطوة 2: قم بتشغيل iMessage هذه خطوة مهمة: لاستخدام اتصال القمر الصناعي، يجب تشغيل iMessages قبل فقدان الخدمة أو الإشارة.

الخطوة 3: قم بإعداد جهة اتصال الطوارئ ومشاركة العائلة في iPhone عندما يكون لديك جهة اتصال طوارئ ومشاركة عائلية تم إعدادها، يمكن لهؤلاء الأفراد الوصول إليك عبر الرسائل أولاً. حتى إذا كنت خارج النطاق أو ليس لديك خدمة، فستتلقى رسائلهم بمجرد الاتصال بالقمر الصناعي. ومع ذلك، لكي يعمل هذا، يجب أن يكون لدى جهات الاتصال الخاصة بك نظام التشغيل iOS 17.6 أو أحدث، أو جهاز غير تابع لشركة Apple، لذا تأكد من تذكيرهم بتحديث برامجهم حسب الحاجة.

الخطوة 4: عند المطالبة بذلك، أكد رغبتك في الاتصال عبر القمر الصناعي سيكتشف جهاز iPhone الخاص بك عدم وجود خدمة خلوية أو خدمة WiFi، في الهواتف ذات القدرة على الاتصال بالقمر الصناعي، سترى رسالة على شاشة القفل تشير إلى أنه يمكنك إرسال واستقبال الرسائل عبر هذا الاتصال، وقد ترى أيضًا هذه المطالبة عند فتح تطبيق الرسائل. عند إجراء الاتصال بالقمر الصناعي، ستتاح لك أيضًا خيار الاتصال بخدمات الطوارئ باستخدام ميزة SOS للطوارئ.

الخطوة 5: افتح تطبيق الرسائل يجب أن يكون إرسال الرسائل النصية عبر القمر الصناعي سهلاً مثل فتح تطبيق الرسائل، إذا لم تبدأ في تلقي الرسائل بعد، فستتلقى مطالبة للقيام بذلك، بالإضافة إلى تعليمات الاتصال بالقمر الصناعي، في iPhone 14 Pro أو الطرازات الأحدث، تعرض ميزة أعلى الشاشة تسمى Dynamic Island نقاط مؤشر توضح قوة اتصالك.

ولست بحاجة إلى مد ذراعك نحو السماء، ولكن قد ترى أسهمًا توجهك إلى اليسار أو اليمين لتعزيز الاتصال، لمزيد من المساعدة، يمكنك الوصول إلى Connection Assistant من خلال النقر على Dynamic Island.

ما الذي تحتاج إلى معرفته أيضًا حول المراسلة عبر الأقمار الصناعية: - الاتصال عبر الأقمار الصناعية مجاني لمدة عامين بعد تنشيط iPhone 14 أو طراز أحدث.

- من الناحية المثالية، سيكون لديك رؤية مباشرة للسماء والأفق، وكلما كانت رؤيتك أكثر حجبًا، كلما استغرق إرسال رسالتك وقتًا أطول.



- تلاحظ Apple أن الرسالة المرسلة عبر القمر الصناعي قد تستغرق 30 ثانية، ويمكن أن تزيد هذه المدة إلى أكثر من دقيقة إذا كنت محاطًا بأوراق الشجر الخفيفة أو المتوسطة، وقد يكون من المستحيل الاتصال بالقمر الصناعي إذا كانت رؤيتك مسدودة بغطاء كثيف من الأشجار.



-رغم أنك لست بحاجة إلى إبقاء ذراعك ممدودة نحو السماء، إلا أنه لا ينبغي لك وضع هاتفك في جيبك أو حقيبة الظهر أثناء محاولة الاتصال بالقمر الصناعي.