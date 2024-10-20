شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيفكرك بالشات القديم.. واتساب يختبر ميزة ذاكرة الدردشة Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، أن تطبيق المراسلة الشهير يطور ميزة جديدة لذاكرة الدردشة لروبوتMeta AI، حيث ستسمح هذه الميزة للذكاء الاصطناعي بتذكر التفاصيل من المحادثات السابقة، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا وارتباطًا.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، سيكون Meta AI قادرًا على تذكر مجموعة متنوعة من التفاصيل الشخصية، بما في ذلك التفضيلات الغذائية، وأعياد الميلاد، وحتى التفضيلات المحددة مثل أسلوب المحادثة الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تذكر الحساسية والاهتمامات الشخصية، مثل الكتب المفضلة والاستمتاع بالأفلام الوثائقية والبودكاست.

من خلال تخزين هذه المعلومات، يمكن لـ Meta AI تقديم توصيات أو نصائح أو ردود أكثر توافقًا مع تفضيلات المستخدم وأسلوب حياته، فعلى سبيل المثال، إذا طلب المستخدم توصيات طعام، فسيتجنب Meta AI اقتراح الأطباق التي أشار المستخدم سابقًا إلى أنه لا يحبها أو لديه حساسية تجاهها.

يهدف هذا المستوى من التخصيص إلى إنشاء تفاعل أكثر طبيعية وجاذبية، مما يجعل Meta AI يشعر وكأنه مساعد شخصي.

أحد الجوانب الرئيسية لهذه الميزة الجديدة هو التحكم في المستخدم والخصوصية، فداخل التطبيق، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى واجهة مخصصة حيث يمكنهم عرض وإدارة البيانات التي خزنتها Meta AI.

ستسمح هذه الواجهة للمستخدمين بتحديث المعلومات بسهولة إذا تغيرت، مثل تفضيل غذائي جديد أو حساسية تم اكتشافها مؤخرًا.

علاوة على ذلك، سيكون لدى المستخدمين القدرة على حذف أي أو كل المعلومات التي خزنتها Meta AI، مما يمنحهم القدرة على تحديد ما يتذكره الذكاء الاصطناعي عنهم بالضبط.

لا تزال هذه الميزة قيد التطوير وستكون متاحة في تحديث مستقبلي، ويعد تقديم ميزة ذاكرة الدردشة هذه لديه القدرة على تحسين وظائف Meta AI بشكل كبير داخل واتساب.

من خلال تذكر تفضيلات المستخدم والتفاعلات السابقة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم استجابات أكثر تخصيصًا ومساعدة، مما يجعله أداة أكثر قيمة للتواصل وجمع المعلومات.



